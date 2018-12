Pallavolo – Julio Velasco giura amore eterno a Modena | “futuro? Non voglio allenare

sportfair

(Di venerdì 7 dicembre 2018)e nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro Emma Villas Siena annuncia di non aver intenzione dialtre squadre in futuro Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del match di domani con Emma Villas Siena. A disposizione dei media l’Head Coach diVolley,: “Siena? Non ci fa paura, ma è una squadra che ha giocato molto bene nell’ultimo match, ha un buon ritmo di gioco, un ottimo palleggiatore e un opposto come Hernandez che sa essere pericoloso. Dobbiamo fare un’ottima partita e vincere per accumulare punti preziosi in campionato. Marouf? Appena ho saputo del suo arrivo in Italia gli ho scritto per fargli i complimenti e augurargli il meglio. Sono molto legato ai giocatori dell’Iran, li ho allenati per 3 anni e Marouf ha molta personalità, è ...