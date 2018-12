Living Coral è il colore del 2019 secondo Pantone

Pantone - scelto il colore del 2019 : è il Living Coral : Il Pantone Color Institute ha eletto colore del 2019 il Living Coral Il Pantone Color Institute ha eletto il colore del 2019 . È il Living Coral che influenzerà mode e tendenze nell’anno che verrà. Non un colore a caso quello scelto da Pantone , che l’anno scorso scelse l’Ultra Violet. Il Living Coral è infatti ispirato ai cambiamenti climatici ed in particolar modo al conseguente sbiancamento delle barriere Coral line. ...

Living Coral è il colore del 2019 per Pantone : Sfumato e carico di luce, Living Coral è una tonalità di arancio con un sottofondo dorato, un inno all'ottimismo che sembra controbilanciare il mondo in cui viviamo. " Living Coral riflette gli ...

Pantone - il colore dell’anno 2019 è il Living Coral : Da un lato la voglia e la necessità di un pizzico in più di ottimismo nelle nostre vite, dall’altro una sempre maggiore attenzione ai problemi ambientali che affliggono il pianeta. Il Living Coral è stato scelto da Pantone come colore dell’anno per il 2019 in arrivo: un vivace arancione dalle sfumature rosacee e dorate, destinato a prendere il sopravvento nei prossimi mesi nel campo della moda e del design seguendo le orme del suo ...