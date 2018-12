Casu | tema casa bomba sociale | manca soluzione per 380 famiglie Armellini

romadailynews

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Roma – “Ildellae’ unache sta scoppiando in citta’. Stamattina siamo stati al consiglio straordinario del X Municipio sulle case. Si tratta di 1.042che rischiano di rimanere senzaad Ostia. Le Istituzioni capitoline devono intervenire. Grazie al nostro impegno stamattina era presente l’assessore Castiglione, ed e’ raro che un assessore partecipi ad un consiglio municipale, ma purtroppo nonostante la nostra azione per 380non c’e’ ancora una risposta”. Cosi’ il segretario del Pd Roma, Andrea“Noi vigileremo affinche’ siano date risposte a tutte queste- ha aggiunto- Sullada un lato stiamo intervenendo per ascoltare tutti i focolai e i problemi che ci sono, e proprio ora e’ in corso un’assemblea a San Basilio con ...