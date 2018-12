Volley | Cev Cup | Busto fa il miracolo | sbancata Dresda

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio vola agli ottavi di finale - espugnata Dresda a suon di muri : Busto Arsizio si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le Farfalle sono riuscite a espugnare il campo del Dresda per 3-0 (26-24; 25-17; 25-20) nel ritorno dei sedicesimi di finale e, dopo la vittoria al tie-break maturata nel match di andata, hanno staccato il pass per il secondo turno a eliminazione diretta. Ora le biancorosse se la dovranno vedere ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : oggi Dresda-Busto Arsizio - ritorno 16esimi di finale. Programma - orario d’inizio e tv : oggi mercoledì 5 dicembre (ore 19.00) si gioca Dresda-Busto Arsizio, ritorno dei sedicesimi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le Farfalle affronteranno la compagine tedesca dopo la vittoria ottenuta all’andata per 3-2: le biancorosse dovranno vincere oppure perdere al tie-break e poi conquistare il golden set di spareggio se vorranno accedere al turno ...

Volley : Cev Cup - i Campioni del Mondo di Trento affrontano il Losanna : Trento - La Trentino Itas , dopo aver conquistato domenica sera, per la quinta volta in Polonia il titolo Mondiale per Club nella Finale tutta italiana contro la Cucine Lube Civitanova, torna subito ...

Volley : Cev Cup - Busto che fatica ! battuto il Dresdner al quinto set : Busto ARSIZIO, VARESE,- Una vittoria sofferta quella centrata dalla Yamamay E-Work Busto Arsizio nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Cev Cup. La squadra di Mencarelli ha dovuto lottare ...

Volley : Cev Cup - Busto supera al tie break le tedesche del Dresdner : Busto ARSIZIO, VARESE,- Esordio vincente per la Yamamay E-Work Busto Arsizio nella nuova edizione della CEV Cup: al termine di una lunga battaglia, le Bustocche si sono imposte per 3-2 sulle tedesche ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio suda col Dresda - sofferta vittoria al tie-break : vittoria sofferta per Busto Arsizio nell’andata dei 16esimi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Di fronte ai 1500 spettatori del PalaYamamay, le Farfalle hanno sconfitto il Dresda per 3-2 (25-21; 24-26; 25-22; 23-25; 15-10) dopo 123 minuti molto intensi anche se poco spettacolari ma la qualificazione al prossimo turno è rimandata all’incontro di ritorno in programma ...

CEV Volleyball Champions League 2018-19 : la Gorgonzola Novara parte col piede giusto : Gorgonzola Novara vittoriosa nella gara d’esordio della CEV Volleyball Champions League 2018-19 Inizia con un successo limpido l’avventura della Igor Gorgonzola Novara nella CEV Volleyball Champions League 2018-19. Al PalaIgor, nella 1^ giornata della fase a gironi, le azzurre di Massimo Barbolini superano 3-0 il Budowlani Lodz, conducendo le danze da metà primo set in poi, senza mai offrire alle polacche l’occasione di ...

Volley : Cev Cup - Trento nell'andata dei 16i travolge il Losanna : LA CRONACA DEL MATCH- Angelo Lorenzetti tiene a riposo Grebennikov e lancia come titolare nel ruolo di libero Carlo De Angelis; nello starting six c'è poi posto per Giannelli in regia, Vettori ...

Volley - CEV Cup 2018-2019 : Trento strapazza Losanna nell’andata dei 16esimi - bene Giannelli-Vettori : Trento sconfigge Losanna con un agevole 3-0 (25-18; 25-14; 25-20) nell’andata dei sedicesimi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. I dolomitici si sono imposti sul campo degli svizzeri guidati da Massimiliano Giaccardi senza dover strafare più di tanto, impiegando appena 72 minuti per sbrigare una pratica che non è mai stata in discussione: l’Itas ha messo una seria ...

Volley femminile - Champions League 2018-2019. Novara al debutto con il Budowlani Lodz di Brakocevic : Ostacolo polacco domani sera per il debutto in Champions League dell’ambiziosa Novara. La squadra di Barbolini, che domenica scorsa ha riconquistato la vetta della classifica in campionato e tra una settimana sfiderà Conegliano nel big match, rivincita della Supercoppa vinta dai veneti, ospita alle 20.30 il Budowlani Lodz che ha centrato la qualificazione alla fase a gironi eliminando le forti francesi del Mulhouse. I favori del pronostico sono ...

Volley : Cev Cup - Trento a Losanna per l'andata dei 16i : Lorenzetti potrà contare sull'intera rosa di tredici giocatori a disposizione, che si alleneranno alla University Sport Hall di Dorigny già nella serata odierna, dopo aver sostenuto in mattinata il ...

Su DAZN la CEV Volleyball Champions League maschile e femminile : La grande pallavolo europea sbarca su DAZN. Per le prossime due stagioni, infatti, la piattaforma di streaming trasmetterà in esclusiva, in diretta e on demand, la CEV Volleyball Champions League maschile e femminile. A partire da martedì 20 novembre, con la partenza della fase a gironi, gli appassionati di pallavolo potranno quindi seguire il meglio delle due principali competizioni europee per club, tra cui tutti gli incontri ...

Volley : l'European Volleyball Gala CEV da domani a Budapest : A seguire verranno consegnati i premi per la stagione 2018 tra i quali quello al Presidente dei CO dei Campionati del Mondo 2010, 2014 e 2018 Carlo Salvatori.