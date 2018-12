ilfattoquotidiano

: #Fitch taglia le stime di crescita dell'#Italia dall'1,2% all'1% nel 2018 e dall'1,2% all'1,1% nel 2019 'a causa de… - FilcaCisl : #Fitch taglia le stime di crescita dell'#Italia dall'1,2% all'1% nel 2018 e dall'1,2% all'1,1% nel 2019 'a causa de… - TutteLeNotizie : Crescita, Fitch taglia le stime per l’Italia: “Quest’anno +1% e nel 2019 +1,1%. Incertezza… - nomoney_noparty : Fitch: incertezza politica italiana potrebbe frenare investimenti LEGGI ALTRI ARTICOLI SU Crescita… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Anchehato ledidelper l’anno in corso e per il. Ma l’agenzia di rating resta molto più ottimista rispetto a Goldman Sachs, per l’anno prossimo si attende un risicato +0,4%.ha limato dall’1,2% all’1% la previsione per il 2018 e dall’1,2% all’1,1% nel, alla luce della “incertezza politica domestica” e dei “timori per il commercio globale”. Nel Global Economic Outlook il gruppo esprime dubbi sul fatto che l’allentamento fiscale possa spingere il pil nel, sia “per le incertezze sui dettagli dell’implementazione” che “per i probabili bassi impatti moltiplicatori di alcune misure”. Il governo nella Nota di aggiornamento al Def ha indicato per il prossimo anno una previsione di +1,5% rispetto allo 0,9% tendenziale, scommettendo che la manovra avrà un impatto positivo ...