TAV | a Torino tremila imprenditori per dire sì | rappresentano il 65% del Pil italiano

Sì TAV : 3000 imprenditori in campo a Torino. No TAV replicano : difendono ricca commessa : Giorgetti: ascoltiamo imprese, non siamo sulla Luna. Tutti hanno diritto di manifestare - Sono in tremila e protestano a Torino, ma questa volta sono le imprese tutte insieme anche quelle in ...

Sì TAV - tremila imprenditori a Torino. "La pazienza è al limite" : Convention con 12 associazioni: "Torino Lione ha rilievo nazionale". Scende in campo il "partito del Pil"

Migliaia imprenditori a Torino per sì TAV : "Pazienza quasi al limite" : Migliaia imprenditori a Torino per sì Tav: "Pazienza quasi al limite" Circa 3mila imprese e 12 associazioni si sono ritrovate alle Ogr per sollecitare il rilancio delle grandi opere a partire dalla linea ad alta velocità. Il presidente di Confindustria: "Infrastrutture includono". Il Movimento No Tav: ...

TAV - imprenditori in piazza per dire 'sì' alla Torino-Lione : 'Pazienza al limite' - No TAV : 'Difendono ricca commessa' : "L'economia sta rallentando e questo per noi e' motivo di fortissima preoccupazione", ha affermato Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio. I No Tav: "Difendono solo una ricca commessa" - Di tutt'...

Sì TAV - 3.000 imprenditori a Torino Video «Subito le infrastrutture - pazienza finita» : Stati generali delle imprese per sollecitare il rilancio delle infrastrutture a partire dalla Torino-Lione. Il presidente di Confindustria Boccia: «Il messaggio è chiaro, sì all’opera»

TAV : Zoppas - da Torino messaggio forte - no alternativa a crescita : Venezia, 3 dic. (AdnKronos) - "La manifestazione di Torino, oltre a testimoniare una volta di più la capacità di concretezza delle rappresentanze, lancia al Governo un messaggio forte e inequivocabile: non c’è alternativa alla crescita. Il Veneto è presente, condividendo lo spirito e i contenuti del

TAV : Zoppas - da Torino messaggio forte - no alternativa a crescita (2) : (AdnKronos) - "Oggi, gli imprenditori presenti, si sono fatti portavoce di quel “popolo del fare” che determina buona parte del Pil italiano e hanno chiesto di guardare avanti, di progettare il futuro, di evolvere per rinnovare la competitività e la centralità del nostro Paese nel contesto internazi

TAV - a Torino 3.000 imprenditori per il sì all'opera : 'Pazienza finita' : Oltre tremila imprenditori per dire sì alla Tav . Sono arrivati da tutta Italia alle Ogr, le ex Grandi Officine Riparazioni di Torino, dove si riparavano i treni dalla metà dell'800, per la ...

Sì TAV - 3.000 imprenditori a Torino Video«Subito le infrastrutture - pazienza finita» : Stati generali delle imprese per sollecitare il rilancio delle infrastrutture a partire dalla Torino-Lione. Il presidente di Confindustria Boccia: «Il messaggio è chiaro, sì all’opera»

TAV - a Torino 3.000 imprenditori per il sì all'opera : «Pazienza finita» : Oltre tremila imprenditori per dire sì alla Tav. Sono arrivati da tutta Italia alle Ogr, le ex Grandi Officine Riparazioni di Torino, dove si riparavano i treni dalla metà...

Sì TAV - 3.000 imprenditori a Torino Video «Subito le infrastrutture - pazienza finita» : Stati generali delle imprese per sollecitare il rilancio delle infrastrutture a partire dalla Torino-Lione. Il presidente di Confindustria Boccia: «Il messaggio è chiaro, sì all’opera»

Sì TAV - 3.000 imprenditori a Torino : «Subito le infrastrutture - pazienza finita» : Meeting di Confindustria per sollecitare il rilancio delle infrastrutture a partire dalla Torino-Lione. Il presidente Boccia: «Il messaggio è chiaro, sì all’opera»

Sì TAV - 3 mila imprenditori a Torino : «Subito le infrastrutture - pazienza finita» : Meeting di Confindustria per sollecitare il rilancio delle infrastrutture a partire dalla Torino-Lione. Il presidente Boccia: «Il messaggio è chiaro, Sì all’opera»

Dalla TAV alla crescita : il «partito del Pil» in campo a Torino. Boccia : «Pazienza quasi al limite» : La manifestazione nelle ex Officine Grandi Riparazioni. Rappresentata una dozzina di categorie produttive, tra loro gli industriali della Confindustria, gli artigiani di Cna e Confartigianato, il mondo delle coopetative, i commercianti, le imprese edili dell’Ance. Il presidente di Confindustria, Boccia: «Chi è contro l’industria è contro il Paese»...