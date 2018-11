MotoGp – Valentino Rossi e Luca Cadalora si dicono addio? Nei prossimi giorni la

MotoGp - Morbidelli mette le cose in chiaro : “Valentino Rossi? Non mi concentro su quello che fa lui” : Il pilota del neonato team Petronas Yamaha ha parlato del confronto con Valentino Rossi e dei test in corso di svolgimento a Jerez Franco Morbidelli ha cominciato subito con il piede giusto i test di Jerez, portando la propria Yamaha Petronas al sesto posto al termine della prima giornata. AFP/LaPresse Un risultato davvero strabiliante per il pilota eletto ‘Rookie of the Year‘ del 2018, fermatosi a pochi decimi dalla M1 ...

MotoGp – Test di Jerez - Viñales sconfessa Valentino Rossi : “sono felice - la Yamaha ha fatto un bel passo avanti” : Sensazioni contrastanti tra Valentino Rossi e Maverick Viñales, lo spagnolo ha chiuso col sorriso la prima giornata di Test a Jerez Quarto tempo assoluto e sensazioni positive per Maverick Viñales al termine della prima giornata di Test a Jerez, conclusa con il sorriso al contrario di Valentino Rossi. AFP PHOTO / KARIM JAAFAR Se il pesarese si è lamentato di alcuni problemi palesati dalla sua Yamaha, il compagno di squadra ha espresso la ...

MotoGp – Test Jerez - Valentino Rossi svela : “pochi miglioramenti - sembra la Yamaha 2018. Vi spiego il problema” : Valentino Rossi commenta la pessima prova nei Test di Jerez: il ‘Dottore’ poco soddisfatto della nuova Yamaha, ancora troppo simile a quella della scorsa stagione Giornata dolce amara quella dei Test di Jerez della Yamaha. Al termine della giornata passata a sfrecciare sul circuito spagnolo, Maverick Vinales ha concluso 4 in classifica con un tempo di 1:38.376. Ancora problemi invece per Valentino Rossi che ha chiuso in 17ª ...

MotoGp – Pecco Bagnaia sorride dopo i test di Jerez : “contento del setup. Io davanti a Valentino Rossi? Dico che…” : Pecco Bagnaia chiude con il sorriso la giornata di test a Jerez: il pilota Pramac sorride per il setup e glissa sull’arrivo in classifica davanti a Valentino Rossi È un Pecco Bagnaia tutto sommato soddisfatto quello che che conclude al 14° posto la giornata odierna dei test di Jerez. Il pilota italiano si è detto contento del setup della sua Pramac, sul quale però ci sono dei miglioramenti da apportare. Bagnaia ha poi glissato ...

MotoGp Test Jerez – Doppietta Ducati! Petrucci precede Dovizioso : male Valentino Rossi [TEMPI] : Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso fanno sognare la Ducati: prime due piazze tutte italiane nella giornata di Test a Jerez. Vinales (4°) supera Marquez (5°), male Valentino Rossi La MotoGP si avvia verso il finale di stagione: dopo la conclusione del Motomondiale, i piloti sono adesso alle prese con gli ultimi Test di fine anno sul circuito di Jerez. Novità di setup, esordi in sella sulle nuove moto e tanto lavoro per trovare l’assetto ...

MotoGp – Test Jerez - che guaio per Valentino Rossi! Il ‘Dottore’ si ferma : problema tecnico - esclusa una possibile caduta : Problemi per Valentino Rossi nei Test di Jerez: il ‘Dottore’ costretto a fermarsi per un guasto tecnico sulla sua M1 Dopo aver concluso il Mondiale al terzo posto, dietro gli inarrivabili Marquez e Dovizioso, Valentino Rossi è alle prese con gli ultimi Test di stagione sul circuito di Jerez. La Yamaha sta lavorando sulla configurazione del nuovo motore in vista delle stagione 2019, al fine di ridurre il gap con le scuderie ...

LIVE MotoGp - Test Jerez 2018 in DIRETTA : 28 novembre. Valentino Rossi e Yamaha : è già 2019 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima delle due giornate di Test di Jerez per la classe MotoGP. Il circuito andaluso di Jerez de la Frontera è sede delle ultime sessioni di Test ufficiali dell’anno, visto che il pRossimo appuntamento è fissato in Malesia a partire dal 6 febbraio 2019. Dopo le prime due giornate di prova disputate una settimana fa a Valencia, i team vanno a caccia di nuovi riscontri su una pista più completa ...

MotoGp - Jack Miller non si nasconde : “sono invidioso di Valentino Rossi - tutti aspettano il suo ultimo…” : Il pilota australiano ha parlato di Valentino Rossi, svelando la sua ammirazione nei confronti del Dottore Nessuna vittoria, solo cinque podi. Un bottino così magro Valentino Rossi non lo otteneva dal biennio in Ducati, un periodo che il Dottore ha deciso di rimuovere. Foto Alessandro La Rocca/LaPresse Il 2018 però gli ha riportato in mente i vecchi fantasmi, senza però abbatterlo o instillargli in testa cattivi pensieri. Dal suo esordio ...

MotoGp – Bradley Smith fa chiarezza : ecco la sua verità su Valentino Rossi [FOTO] : Bradley Smith fa chiarezza dopo le dichiarazioni di Valencia sul ‘fenomeno Valentino Rossi’: il post social del pilota britannico Da questa mattina stanno facendo il giro del web le affermazioni di Bradley Smith su Valentino Rossi rilasciate dopo il Gp di Valencia di domenica scorsa al Telegraph. Il pilota della Ktm, che ha deciso di iniziare una nuova avventura in MotoE ha parlato del fenomeno Valentino, con delle ...

MotoGp – Bradley Smith ci va giù pesante - le affermazioni shock su Valentino Rossi : “usato da Dorna” : Bradley Smith senza peli sulla lingua su Valentino Rossi: le forti dichiarazioni del britannico sul Dottore La stagione 2018 di MotoGp è terminata domenica scorsa col Gp di Valencia, vinto da un eccellente Andrea Dovizioso in condizioni incredibili sotto la pioggia. I campioni delle due ruote sono tornati in pista sul circuito Ricardo Tormo per due importanti giornate di test per lavorare sulle moto per la stagione ...

MotoGp - Valentino Rossi e lo Sky Racing Team fanno commuovere Bagnaia : il regalo per Pecco è sorprendente [FOTO] : Lo Sky Racing Team VR46 ha deciso di regalare a Pecco Bagnaia la moto con cui ha vinto il Mondiale di Moto2 Un regalo da stropicciarsi, quello che ogni pilota sogna dopo la vittoria di un titolo mondiale. Pecco Bagnaia potrà portare a casa la Kalex con cui ha vinto il titolo di Moto2 in questa stagione, giunto grazie ad otto successi di tappa e ad altrettante esaltanti prestazioni. Un cadeau speciale consegnato da Valentino Rossi e dal suo ...

MotoGp – Yamaha a due facce! Mentre Valentino Rossi si preoccupa - Vinales è raggiante : “sono un razzo!” [FOTO] : Yamaha a due facce dopo i test di Valencia: Valentino Rossi mostra un po’ di preoccupzione, ma Maverick Vinales è raggiante e sfoga su Instagram la sua soddisfazione Nonostante la stagione di MotoGP sia finita, i piloti non sono ancora in vacanza. A Valencia sono stati giorni di test davvero importanti per prendere confidenza con le moto della nuova stagione, tanto per chi ha cambiato scuderia, quanto per chi è rimasto in sella alla ...

MotoGp – Valentino Rossi vola subito dai suoi amici : il Dottore al concerto di Cesare Cremonini dopo i test di Valencia [GALLERY] : Nemmeno il tempo di disfare i bagagli che Valentino Rossi è subito andato a fare visita al suo amico Cesare Cremonini nella seconda tappa di Rimii del suo Tour E’ terminata la stagione 2018 di MotoGp: Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, lasciandosi alle spalle un ottimo Dovizioso, per il secondo anno consecutivo vicecampione del mondo ed un fantastico Valentino Rossi che ...