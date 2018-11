Bimbo dona i soldi del suo compleanno per la Val di Fiemme devastata dal maltempo

Alex Montresor - corsa contro il tempo per salvare il Bimbo : dei 2000 aspiranti donatori di midollo nessuno compatibile : È una corsa contro il tempo quella per salvare il piccolo Alessandro Maria Montresor, il bambino di 19 mesi nato a Londra da genitori italiani e affetto da una malattia genetica rarissima che ha bisogno di un trapianto di midollo. Sono 13mila gli aspiranti donatori che hanno risposto all’appello lanciato dalla famiglia sui social lo scorso 25 ottobre, ma solo 2000 i campioni già analizzati. E tra questi nessuno risulterebbe compatibile ...

“Sono Achille Marigo ho 9 anni e mi piace andare in montagna” : la commovente lettera di un Bimbo veneto che dona 5 euro per le Alpi devastate : “Al Sindaco di Roccapietore. Sono Achille Marigo ho 9 anni e abito a Mira (Ve). Mi piace molto andare in montagna e siccome mi dispiace per quello che è accaduto vorrei rivedere montagne con i boschi perchè da grande mi piacerebbe entrare nel corpo forestale. Vi dono un aiuto con i miei risparmi. Cordiali saluti Achille Marigo” Poche rige genuine, il disegno di una montagna verde e lo spirito di un bambino. Così il bambino di Mira ...

Maltempo - Bimbo di 9 anni dona 5 euro per 'salvare le montagne' - : Il piccolo Achille, residente a Mira, Venezia,, è rimasto colpito dalla disperazione degli abitanti di Rocca Pietore, Belluno, dopo i danni causati dal Maltempo. Così ha scritto una lettera al sindaco,...

Maltempo - Bimbo dona 5 euro a paese del Bellunese. "Vorrei rivedere i boschi" : Achille è un bambino di 9 anni, che da grande vuole fare la guardia forestale. Lo hanno fatto star male quelle immagini dei boschi bellunesi devastati dal Maltempo , tanto da spingerlo a scrivere a un ...

Bari - Bimbo malato di 40 giorni abbandonato al Pediatrico : gara della solidarietà sui social : Un bimbo di appena 40 giorni è stato abbandonato all'ospedale Pediatrico Giovanni XXIII: la madre è arrivata alla sofferta decisione perché non poteva badare al piccolo che è affetto da una malattia ...

Livigno - Bimbo di 5 anni abbandonato tra escrementi di cane : allontanato dai genitori : Un bambino di 5 anni è stato sottratto ai genitori italiani, entrambi occupati in un importante negozio di Livigno (Sondrio), perché facevano vivere il piccolo in mezzo all’urina, ai peli e agli escrementi di numerosi cani di grossa taglia. Un appartamento vicino a diversi chalet e villette in legno e sasso extralusso della località extradoganale, che conta oltre 4mila residenti. Sono stati i carabinieri forestali della caserma di Bormio ...

Anche a Verona caccia al donatore per Alex - il Bimbo affetto da una rara malattia genetica : Il Comune di Verona e l’associazione Save Moras Italia si sono mobilitati per Alessandro Maria, il bimbo di un anno e mezzo affetto da una malattia genetica rara: la sua unica speranza è il trapianto di midollo. E’ necessario trovare un donatore compatibile e per questo è scattata una corsa che ha già coinvolto migliaia di persone in varie città italiane. Domani i volontari dell’associazione, dalle 14 alle 20, saranno in piazza ...

Milano si stringe attorno al Bimbo che rischia di morire : in centinaia in coda per donare il midollo : Tantissimi i giovani, soprattutto universitari, al gazebo di piazza Sraffa. I genitori commossi, Admo Lombardia: "Non ci aspettavamo tanta solidarietà"

