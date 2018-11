Usa | polizia uccide per errore un 21enne di colore | scambiato per l' attentatore del black

Usa : errore polizia - ragazzo ucciso ma non è autore sparatoria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Francia - i gilet gialli invadono a Parigi La polizia Usa i lacrimogeni : Ma dal prezzo del diesel la protesta si è estesa più in generale al ribasso del potere di acquisto e alla politica complessiva del presidente Macron, accusato di essere troppo attento alle esigenze ...

La polizia ha Usato gas lacrimogeni contro i manifestanti nel centro di Parigi - : La polizia di Parigi ha usato gas lacrimogeni contro i partecipanti alla manifestazione sugli Champs Elisèes, si erano avvicinati troppo alla zona chiusa di Place de la Concorde. Lo riferisce il ...

Carovana dei migranti - tensione al confine. La polizia Usa prova le cariche : ... Guatemala e Honduras, dove la violenza delle bande ha alimentato alcuni dei più alti tassi di omicidi nel mondo.

Il femminicidio di Laura a Rosolini - la polizia di SiracUsa le dedica uno spot : Aveva soltanto 31 anni, un figlio ed un compagno violento la mamma di Rosolini, vittima di femminicidio uccisa il 7 marzo dello scorso anno dopo 15 giorni d'inferno e di agonia. E la polizia di Stato ...

Aquarius - Msf Italia : “Traffico di rifiuti è accUsa spropositata. Sbarchi monitorati da polizia - perché non ci ha fermato?” : “Rigettiamo le accuse e siamo indignati. Ma sugli elementi che stanno emergendo faremo a nostra volta verifiche: vogliamo capire cosa sono quelle intercettazioni e quei video“. A spiegarlo è Gabriele Eminente, direttore generale di Medici Senza Frontiere Italia, in una conferenza stampa oggi a Roma sul sequestro preventivo della nave Aquarius per presunte irregolarità nello smaltimento dei rifiuti di bordo. “L’accusa di ...

La polizia di RagUsa in campo contro la violenza sulle donne : Il 25 novembre si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La polizia di Stato scende in campo per sostenere le donne vittime di violenza con la campagna permanente "Questo ...

Corteo studentesco a Milano - tensione con polizia a consolato Usa : Milano, askanews, - Si è concluso con alcuni minuti di tensione il Corteo degli studenti medi che ha attraversato Milano in occasione del "No Salvini Day". Quando alcune centinaia di studenti hanno ...

Polizia Stradale di RagUsa : 6 denunce e sequestro di 3 tachigrafi alterati : Controlli della Polizia Stradale di Ragusa: 6 denunciati e 3 sequestri di tachigrafi alterati negli ultimi 2 mesi per i reati di violazione di sigilli

RagUsa : Polizia sgomina la banda delle 'spaccate' : Palermo, 31 ott. (AdnKronos) - Utilizzavano auto rubate, vecchie ma soprattutto robuste, per poi usarle come 'ariete' per spaccare delle vetrine di negozi e altri esercizi commerciali. Da qui il nome della banda delle 'spaccate', sgominata all'alba di oggi dalla Polizia di Stato di Ragusa che ha arr

RagUsa : presa la banda delle 'spaccate' - la Polizia arresta cinque persone : Palermo, 31 ott. (AdnKronos) - presa dalla Polizia di Stato di Ragusa la banda delle 'spaccate'. Sono cinque le persone finite in carcere, che si aggiungono alle altre otto arrestate nell'ambito di altre due operazioni a maggio e giugno. La Squadra Mobile di Ragusa, guidata dal vicequestore aggiunto

La polizia di New York si scUsa 24 anni dopo per non aver creduto a una vittima di stupro : "Noi ci siamo sbagliati. Desidero scusarmi a nome di tutta la polizia di New York con la coraggiosa vittima dello stupro a Prospect Park". Così il capo della polizia di New York James O'Neill, in un comunicato ufficiale preannunciato via Twitter, ha fatto mea culpa a nome di tutto il corpo di polizia alla ragazza stuprata nel 1994, il cui caso era divenuto molto noto alle cronache perché la polizia non le aveva inizialmente ...

Pacchi bomba negli Usa - polizia : 'Arrestato presunto terrorista' : Fbi: "I 13 ordigni non erano falsi, potevano esplodere" - I 13 ordigni esplosivi trovati nei Pacchi sospetti non sono ordigni finti ma contenevano materiale potenzialmente esplosivo. Lo ha detto in ...

La piccola startup di due pensionati Usata dalla Polizia per scovare i serial killer : C’è un piccolo sito web, messo su da due pensionati americani in Florida, che sta diventando il principale strumento della Polizia per risolvere delitti irrisolti da anni; e che promette, o minaccia, di farci ritrovare tutti i nostri parenti, fino ai cugini di terzo grado pare. Si chiama GEDMatch ed è stato lanciato nel 2010 da Curtis Rogers e John Olson. I due avevano in mente di offrire un servizio ai tantissimi americani e ...