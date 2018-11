Juve | De Sciglio | ' Spal dura da affrontare | ora chiuderla il prima possibile'

Juventus - De Sciglio : «Allegri mi trasmette fiducia e sicurezza» : De Sciglio, dopo essere stato fuori per infortunio, sta trovando nuovamente spazio: a Sky Sport ha parlato della fiducia nei suoi confronti

De Sciglio : 'Alla Juve mi sento importante. CR7? Dà sempre tutto' : È l'augurio di Mattia De Sciglio ai microfoni di Sky Sport. In bianconero lo ha voluto Allegri che lo aveva già allenato al Milan. ' Il mister mi trasmette molta fiducia e sicurezza, quando vai in ...

Juventus - De Sciglio : "In bianconero siamo tutti importanti. E la Nazionale sta crescendo" : De Sciglio ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando il ritorno in azzurro: "Battere gli Stati Uniti era molto importante per tornare alla vittoria dopo le ultime prestazioni, dove abbiamo ...

Juve - De Sciglio : 'Mi sento importante - ho la fiducia di Allegri e compagni. E su Cristiano Ronaldo...' : Il terzino della Juventus Mattia De Sciglio ha concesso una lunga intervista a Sky Sport , partendo dalla vittoria dell'Italia sugli Stati Uniti: 'Era importante per la questione del ranking, poi comunque in Nazionale non esistono amichevoli e sono tutte partite importante. Per noi ...

De Sciglio : 'Alla Juve mi sento importante. CR7? Dà sempre tutto' : È l'augurio di Mattia De Sciglio ai microfoni di Sky Sport. In bianconero lo ha voluto Allegri che lo aveva già allenato al Milan. ' Il mister mi trasmette molta fiducia e sicurezza, quando vai in ...

Champions : Juve con Cuadrado e De Sciglio : ANSA, - TORINO, 7 NOV - Cuadrado vince il ballottaggio con Mandzukic per comporre, insieme a Ronaldo e Dybala, il tridente della Juventus che affronta questa sera all'Allianz Stadium di Torino il ...

Juventus-Manchester United - le formazioni ufficiali : De Sciglio dal 1' : “La prima non l’ha giocata, la seconda neanche, ne ha fatta solo una: domani fa gol”, il soggetto sottinteso è Cristiano Ronaldo e la sentenza è di Massimiliano Allegri alla vigilia del match Juventus-Manchester United che può chiudere il discorso qualificazione. “Possiamo raggiungere un primo obiettivo – continua il tecnico bianconero – ovvero la qualificazione. […] L'articolo Juventus-Manchester ...

Empoli-Juve - ore 18 La diretta Allegri non risparmia Ronaldo - riecco De Sciglio : L'Empoli, reduce dal pareggio di Frosinone nella partita di domenica scorsa giocata alle ore 12.30, ospita quest'oggi al Castellani la capolista Juventus, imbattuta in stagione e sempre vittoriosa ...

L’Uomo del Giorno : Mattia De Sciglio - dopo 6 anni al Milan passa alla Juve : Mattia De Sciglio, è nato a Milano, il 20 ottobre 1992, è un calciatore italiano, difensore della Juventus e della nazionale italiana. Ricopre il ruolo di terzino, sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra, nonostante sia un destro naturale. Ai tempi delle giovanili del Milan nasceva come difensore centrale. dopo 6 anni al Milan passa alla Juventus nell’estate del 2017 per 12 milioni di euro. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB ...

Juventus - De Sciglio : “attenti al Genoa - gara piena di insidie” : “Il Genoa ha cambiato da poco allenatore, vorrà fare bella figura a Torino. Inoltre riprendere dopo la sosta non è mai facile”. Mattia De Sciglio vede insidie nella partita di sabato all’Allianz Stadium. Il laterale bianconero è rientrato da poco dopo l’infortunio muscolare alla coscia: “Servirà una partita tosta – ha aggiunto il difensore ai microfoni di Juventus Tv -, vogliamo allungare la striscia ...

Juventus - Allegri scopre le carte in vista del match contro il Genoa : le ultime su Costa - Dybala - Chiellini - De Sciglio… : Nella classica conferenza stampa pre-gara, Massimiliano Allegri ha fornito qualche indicazione sull’undici titolare che ha intenzione di schierare nella partita di domani contro il Genoa. Si parte dai recuperati: “Normale che a qualcuno manchi minutaggio. Spinazzola ha fatto 50 minuti mercoledì in amichevole, normale non sia in forma campionato. De Sciglio sta bene, Douglas Costa pure, gli mancano i minuti. Gli altri stanno ...

Juventus - si scalda De Sciglio : l'acquisto di ottobre : TORINO - Massimiliano Allegri è un grande sostenitore del ritorno al mercato autunnale e di sicuro, da ottimista incallito, considererà Mattia De Sciglio l'acquisto della 'finestra di ottobre', stesso ...

Juventus - De Sciglio : “attenti al Genoa - gara piena di insidie” : “Il Genoa ha cambiato da poco allenatore, vorrà fare bella figura a Torino. Inoltre riprendere dopo la sosta non è mai facile”. Mattia De Sciglio vede insidie nella partita di sabato all’Allianz Stadium. Il laterale bianconero è rientrato da poco dopo l’infortunio muscolare alla coscia: “Servirà una partita tosta – ha aggiunto il difensore ai microfoni di Juventus Tv -, vogliamo allungare la striscia ...

Juventus - De Sciglio : 'Sono pronto al rientro. Col Genoa sarà dura' : Mattia De Sciglio, il 16 settembre, era pronto a fare il suo esordio stagionale contro il Sassuolo prima di accusare durante il riscaldamento un problema alla coscia che lo ha tenuto ai box per un ...