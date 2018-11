Bimbo di 9 anni ammazzato di botte da fratello e sorella | non voleva fare i compiti

Bimbo di 5 anni in monopattino multato in Piazza San Marco a Venezia : Una multa di 66 euro e 80 centesimi è stata inflitta dai vigili urbani di Venezia per aver sorpreso un bambino di 5 anni a sfrecciare a bordo di un "acceleratore di velocità", ovvero un monopattino, di fianco alla Basilica di San Marco.La sanzione è scattata per il papà, colpevole di aver consentito al figlio di correre in monopattino in centro storico, e l'uomo, come riportano i giornali locali, dopo essere andato ...

Texas : Bimbo strangolato con la cintura di sicurezza dalla sorella di 6 anni : "Quando ha iniziato a piangere perché avevo smesso di giocare con lui mi sono arrabbiata, e così gli ho messo la cintura di sicurezza intorno al collo, ma credevo si fosse addormentato". È stato questo, in sintesi, il drammatico racconto di una bambina di 6 anni di Houston, in Texas, che ha spezzato la vita innocente del fratellino di appena un anno. La tragedia si è consumata mentre il padre dei due bimbi, Adrian Dreshaun Middleton, si trovava ...

Bimbo di 2 anni piange troppo - babysitter gli spezza le ossa e lo scarica in ospedale : Il piccolo è morto dopo giorni di agonia in ospedale con costole fratturate e trauma cranico subito a cause delle percosse ricevute dalla donna e dalla compagno di questa. Il bambino era stato affidato alla coppia dalla madre che conosceva i due da tempo.Continua a leggere

River-Boca - Bimbo di 6 anni vende i suoi giocattoli per andare al Monumental : "Vendo i miei giocattoli per poter andare al Monumental". E' diventata subito virale la storia del piccolo Renzo , un bimbo di 6 anni di Paranà grande tifoso del River Plate che sognava di poter ...

A 10 anni “calpesta” e uccide un Bimbo di 6 mesi. Il papà della vittima : “È una criminale” : Nate Liedl, padre del piccolo Jaxon, ha commentato con i media la tragica morte di suo figlio, un bimbo di sei mesi deceduto all'inizio del mese nel Wisconsin. Il bambino si trovava all'asilo nido quando una bambina di dieci anni avrebbe iniziato a colpirlo sulla testa fino a ucciderlo.Continua a leggere

Napoli - cade dal balcone Bimbo di 9 anni : è grave - si indaga sulla dinamica dell'incidente : Un vero e proprio dramma quello che si è verificato nella provincia di Napoli nelle scorse ore, precisamente nel quartiere di Posillipo intorno alle ore 17.00 di domenica 18 novembre, dove un bambino di appena nove anni è accidentalmente precipitato dal balcone dell'abitazione della sua famiglia, sito al secondo piano di un palazzo in via Nevio. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, a seguito dell'incidente domestico, il ...

Virus simil-polio a Pavia : colpito Bimbo di sei anni : Un bambino di sei anni è stato colpito da mielite flaccida acuta, una patologia a carico del sistema neurologico piuttosto rara ma i cui sintomi ricordano da vicino quelli della polio. È stato accertato al Policlinico San Matteo di Pavia, da una equipe di virologi guidati da Fausto Baldanti con la collaborazione dell'Università degli Studi di Milano, rappresentata da Sandro Binda e Elena Pariani. Si suppone che la patologia sia dovuta a un ...

“Sono Achille Marigo ho 9 anni e mi piace andare in montagna” : la commovente lettera di un Bimbo veneto che dona 5 euro per le Alpi devastate : “Al Sindaco di Roccapietore. Sono Achille Marigo ho 9 anni e abito a Mira (Ve). Mi piace molto andare in montagna e siccome mi dispiace per quello che è accaduto vorrei rivedere montagne con i boschi perchè da grande mi piacerebbe entrare nel corpo forestale. Vi dono un aiuto con i miei risparmi. Cordiali saluti Achille Marigo” Poche rige genuine, il disegno di una montagna verde e lo spirito di un bambino. Così il bambino di Mira ...

Animali - in casa con 10 cani : Bimbo di 5 anni affidato ai servizi sociali : Un bimbo di 5 anni a Sondrio è stato affidato ai servizi sociali in seguito ad un’ispezione nell’alloggio dove sono stati trovati cani di grossa taglia in mezzo a sporcizia e deiezioni, già allora non viveva più in quella casa né lo facevano i suoi genitori, secondo la datrice di lavoro della coppia, che annuncia un ricorso. “Il 2 novembre – ha scritto la commerciante in una lettera aperta -, quando c’è stata ...