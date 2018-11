Sensualità a corte | Jean-Claude e “madreeeeee” tornano su ItaliaUno grazie al nuovo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Ohhhh madreeeee, tornain tv! Merito della Gialappa’s Band, che da giovedì 29 novembre (ri)approderà nella prima serata di Italia 1 con un programmadi zecca: Mai dire Talk è il titolo. Un contenitore condotto da Mago Forrest, con le giornaliste Greta Mauro e Stefania Scordio, in cui troveranno spazio anche gli episodi dell’ottava stagione dell’ironica serie in costume. Rivedremo così quella che era nata come una parodia delle fiction televisive, sbarcata sul piccolo schermo nel 2005 e riproposta ciclicamente (nel 2013 a Quelli che il calcio, nel 2017 a Rai dire Niùs): gli sketch saranno ancora una volta ambientanti nella Parigi del 1794 con le vicende del baronetto(interpretato dall’attore e regista Marcello Cesena) a farla da padrone. Ma non mancheranno “Maaadreeee” (Simona Garbarino) e la promessa sposa di, Cassandra ...