Samsung Galaxy S10 | prevista variante con 6 fotocamere | 5G e ampio display

Offerte Unieuro Black Friday del 21 novembre : prezzo Samsung Galaxy S8 - S7 e Honor 10 : Ogni giorno da qui al 26 novembre potrebbe essere quello giusto per approfittare delle Offerte Unieuro dedicate al Black Friday 2018. Partita il giorno 12, si è trattato dell'evento promozionale più lungo della storia del megastore, almeno per questo periodo dell'anno. Concentriamoci adesso sulle proposte commerciali di cui potreste voler approfittare oggi 21 novembre, facendo il punto dei prodotti disponibili, e dei relativi prezzi ...

I Samsung Galaxy S10 sarebbero quattro di cui uno con retro in ceramica. Conferme sul display Infinity-O : Il problema è sempre quello: ok le superfici tutto schermo del nuovo corso stilistico abbracciato dagli smartphone, ma come fare con la fotocamera frontale?

Samsung Galaxy M20 - LG V40 e ASUS ZenFone 4 Max (ri)passano da Geekbench : Samsung Galaxy M20 (SM-M205F), LG V40 ThinQ e ASUS ZenFone 4 Max sono passati su Geekbench: per il primo è un debutto, gli altri due si mostrano con Android 9 Pie a bordo.

Più che convincente Night Mode sul Samsung Galaxy S9 : cresce l’attesa per Android Pie : Uno degli smartphone più caldi del momento è senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy S9. Al dì là delle offerte concepite da alcuni grandi store in occasione del Black Friday 2018, la questione del momento verte sicuramente sul rilascio dell'aggiornamento Android Pie. Pochi giorni fa abbiamo parlato dell'avvio del programma beta in alcuni Paesi europei con un apposito articolo. Come prevedibile, l'Italia al momento non rientra ancora in questo ...

Con Android 9 Pie su Samsung Galaxy mai più errori con le app in Home - arriva il blocco : Android 9 Pie, quando arriverà nella sua versione definitiva sui Samsung Galaxy, porterà con se una vera rivoluzione nell'esperienza di utilizzo. Vanno messe soprattutto in risalto le feature solo all'apparenza meno importanti ma che consentiranno di risparmiare tempo e magari evitare qualche errore più o meno grave. Alzi la mano chi è incorso, almeno una volta, nella seguente anomalia: per sbaglio non pochi sono soliti toccare le app e le icone ...

Samsung Galaxy S10 con connettività 5G : si parla di 6 fotocamere e schermo da 6 - 7 pollici : Samsung starebbe preparando un innovativo modello celebrativo per festeggiare al meglio la decima edizione della linea Galaxy S. Secondo alcune indiscrezioni lanciate dal "Wall Street Journal", pare che il colosso sudcoreano stia pensando di introdurre sul mercato un device dotato di ben 6 fotocamere e uno schermo mai visto fino ad ora, di grandezza pari a 6,7 pollici. Inoltre sul nuovo smartphone dovrebbe essere disponibile la connettività 5G, ...

Un quarto Samsung Galaxy S10 5G : device fuori dal normale con 6 fotocamere : Potrebbe essere previsto un quarto Samsung Galaxy S10, dotato di connettività 5G e di un display da 6.7 pollici. Questo modello, che probabilmente arriverà in un secondo momento rispetto ai primi tre, dovrebbe anche includere 6 fotocamere, di cui 4 posteriori e 2 anteriori. Per quanto concerne il trio di cui ormai si sente parlare da alcuni mesi, il primo includerà uno schermo flat da 5.8 pollici e non il lettore di impronte digitali sotto il ...

Vodafone cambia le condizioni per l'acquisto a rate di Samsung Galaxy S9 - Samsung Galaxy A8 e LG G7 ThinQ : Nelle scorse ore Vodafone ha apportato alcune modifiche alle condizioni previste per l'acquisto a rate di Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy A8 ed LG G7

Diamo una sbirciata ai test a cui Samsung sottopone i suoi Galaxy : Diamo uno sguardo ad alcuni dei test che Samsung svolge su tutti i suoi prodotti, sia smartphone sia wearable, prima che questi ricevano il via libera alla commercializzazione globale.

Dal 23 novembre il Samsung Galaxy Note 9 Pure White : per quali mercati? : Cosa ne è stato del Samsung Galaxy Note 9 Total White di cui vi avevamo parlato in tempi non sospetti? Riprendiamo oggi il discorso ad esso relativo rifacendoci ad alcune indicazioni fornite direttamente da Evan Blass, leaker che un po' tutti conosciamo. Il nome esatto della colorazione dovrebbe essere 'Pure White', proprio in virtù del bianco latte che caratterizzerebbe il dispositivo, in tutte le sue componenti (potete vederlo nell'immagine in ...

Antipatico problema con il Samsung Galaxy S7 : vibrazione percepita senza notifiche pervenute : Potrebbe esserci un nuovo problema all'orizzonte per i tanti utenti che sono ancora legati ad uno smartphone popolare come il Samsung Galaxy S7. Dopo aver smontato sul nascere il caso relativo al possibile pagamento dei temi diversi da quelli di default, come avrete appreso dal nostro articolo della scorsa settimana, oggi 20 novembre ritengo doveroso portare alla luce un altro caso non così isolato come si poteva immaginare. Mi riferisco ad ...

Bixby 3.0 potrebbe debuttare su Samsung Galaxy F : Bixby 3.0, la prossima evoluzione dell'assistente virtuale di Samsung, dovrebbe essere lanciata a bordo dello smartphone pieghevole Galaxy F.

Ultime specifiche Samsung Galaxy S10 e smartphone pieghevole : il punto : Emergono altre notizie sul conto di Samsung Galaxy S10 e del primo smartphone pieghevole del brand asiatico, denominato Galaxy F, o Galaxy X. Nel primo caso vengono riportati i product-code SM-G970x, SM-G973x e SM-G975x, dove 'x' dovrebbe stare per 'F', lettera identificativa del mercato europeo. La variante SM-G970x si dice presenterà uno schermo da 5.8 pollici senza lettore di impronte digitali incastonato al di sotto e 64GB di memoria ...

Samsung affida al Galaxy S10 e al Galaxy F la crescita del settore mobile : Samsung perde il 30 per cento dei profitti rispetto al trimestre precedente del 2018, il posto di CEO, di DJ Koh, è in pericolo e se i top 2019 non andranno come sperato perderà quasi certamente la poltrona del settore mobile. Molte critiche arrivano anche dall’interno dell’azienda sudcoreana a dimostrazione di un’atmosfera rovente. Samsung perde costantemente Samsung perde costantemente utenti in favore di aziende che offrono ...