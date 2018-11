iPhone | il trucco della tastiera per correggere velocemente le parole

Basta tenere premuto e… che svolta! iPhone - il semplice ‘trucco’ che ha impressionato tutti i possessori di uno smartphone Apple : Per fortuna c’è il web. Per lavoro, per noia o per passione gli italiani passano diverse ore con uno smartphone in mano. Al punto che dovrebbero conoscere ogni minima funzione, anche la più nascosta. Eppure non è così e, dicevamo, ogni tanto è la rete a diffondere nuove ‘scoperte’. E ogni volta è una grande sorpresa che finisce con un commento simile a un “perché non ci ho pensato prima”. Che lo si voglia ammettere ...