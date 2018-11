Quest'estate la porto all'altare! Ignazio Moser sposerà Cecilia Rodriguez (Di mercoledì 21 novembre 2018) Ignzio Moser e Cecilia Rodriguez sono pronti al grande passo: presto i due diventeranno marito e moglie.A confermarlo è il futuro sposo durante un'intervista a Rivelo, nuovo talk di seconda serata in onda su Real Time, condotto da Lorella Boccia. "Quest'estate la porterò all'altare", ha dichiarato nel corso dell'intervista. I rumors in merito a un imminente matrimonio si rincorrevano da tempo e ora è arrivata la conferma.



E se Ignazio Moser non ha dubbi sulla sua compagna, nemmeno Cecilia ne ha mezzo. Al Maurizio Costanzo Show, infatti, aveva confessato: "Penso tante cose di lui, è una persona meravigliosa e sono stata fortunata a trovarlo". E Ignazio le aveva subito fatto eco: "Ci amiamo e stiamo bene insieme, ma abbiamo i nostri scontri, come tutte le coppie. Quando andiamo in bicicletta si ferma in continuazione per baciarmi".

