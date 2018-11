Edge vince un Emmy per il supporto HTML5

surface-phone

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Il colosso di Redmond, in particolare il browser, riceve il premioper ilnel campo delle esperienze televisive.Award Per quanto, di norma, il premio venga conferito a elementi dell’ambito televisivo o dell’industria cinematografica, ci sono anche casi in cui viene conferito a industrie che hanno supportato questo particolare settore., il browser di casa Microsoft, riceve il premiograzie al suoall’esperienza televisiva sul web. Nello specifico, l’apposita sezione riguarda: standardizzazione del codice HTML, EME (Encrypted Media Extensions), MSE (Media Source Extensions). Alcuni dei candidati per questa sezione sono: •W3C •Micosoft •Comcast •Netflix •Google Joe Belfiore ha rilasciato il seguente tweet in merito all’assegnazione del premio: Whoa! We were just honored with anfor helping bring great TV experiences to the web in ...