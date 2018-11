Ascolti tv | Italia – Usa vince con 5 2 milioni di telespettatori

Ascolti TV ottobre 2018 : Rai 1 e Canale 5 vicinissime nelle 24h - ma nel prime time non c’è gara (19.17% vs 15.07%). La7 batte anche Italia1 in prime time : I Bastardi di Pizzofalcone 2 Canale 5 ha parzialmente recuperato terreno, ponendo rimedio al disastro registrato nel mese di settembre, quando lo share medio del prime time era fermo circa al 12%. Ma il suo nuovo 15.07%, ottenuto nonostante il finale di Temptation Island Vip ed il Grande Fratello Vip, non basta ad eguagliare i risultati dello scorso anno né tantomeno a fermare Rai 1, che, anche grazie a titoli quali I Bastardi di Pizzofalcone 2 ...

Ascolti tv ieri - Italia Usa vs Il ristorante degli Chef vs La Bella e la Bestia | Dati Auditel 20 novembre 2018 : E’ stato un martedì sera molto particolare. Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 20 novembre 2018? Da un lato, su Rai 1, è andata in onda la sfida fra Italia e Usa. Dall’altro il film La Bella e la Bestia. In quanti hanno seguito la Nazionale di calcio? Quanti, invece, si sono sintonizzati sugli altri canali? C’era anche la prima puntata del nuovo programma culinario di Rai 2, Il ristorante degli Chef, come sarà andato? ...

Ascolti tv pomeriggio - 17 novembre 2018 : Amici vs Italia Sì - Verissimo vs Zecchino d’Oro : Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 17 novembre 2018? Come ha debuttato Amici di Maria De Filippi? C’è grande attesa per i dati Auditel di questo sabato perché nel lungo, lunghissimo pomeriggio, hanno avuto luogo be quattro sfide straordinarie. In primis quella fra Amici 18 e Italia Sì. I due programmi si sono sovrapposti per parte della loro durata, ma si sono comunque sfidati a distanza. Stessa cosa per Lo Zecchino ...

Ascolti tv martedì 13 novembre 2018 - serata super per Italia 1 con Iene e Mai dire Gf Vip. La sindaca Raggi come il prezzemolo : Analizziamo gli Ascolti di martedì 13 novembre 2018. I Medici chiudono la serie con 4 milioni e 200 mila spettatori di media e il 18,1% di share. Senza dubbio un buon risultato, ma un po' al di sotto ...

Verissimo vs Zecchino d’Oro vs Italia Si - chi ha vinto? | Ascolti tv pomeriggio - 10 novembre 2018 : E’ saltata la sfida fra Verissimo e Italia Sì, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin si è scontrato con la nuova edizione de Lo Zecchino d’Oro. La trasmissione di Marco Liorni, invece, ha anticipato il proprio orario di messa in onda. Cosa dicono quindi gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, sabato 10 novembre 2018? Chi ha vinto la sfida nella fascia pomeridiana? C’è da dire che i due programmi sono nettamente ...

Eleonora Daniele da record : Storie Italiane leader d’Ascolti : Storie Italiane vola: nuovo record d’ascolti per Eleonora Daniele Non si ferma il successo di Storie Italiane, il fortunato programma della tarda mattinata di Rai1 condotto brillantemente da Eleonora Daniele, che nella puntata di ieri, venerdì 9 novembre 2018, l’ultima della settimana, ancora una volta ha sfiorato il 20% di share confermandosi leader d’ascolti nella sua fascia oraria. A seguire Storie Italiane di Eleonora ...

Ascolti TV | Giovedì 8 novembre 2018. L’Allieva 20.1% - flop per il GF Vip (16.9%). Male W L’Italia (2.5%) e Pechino Express (5.6%) battuto da La Tv delle Ragazze (6%) e tallonato da XF (5.2%) : Maria Monsè e Ilary Blasi Nella serata di ieri, su Rai1 L’Allieva 2 ha conquistato 4.812.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 0.55 – la nona puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.057.000 spettatori pari al 16.9% di share (qui quello che è successo minuto per minuto). Grande Fratello Vip Night (durata 5 minuti) segna 1.496.000 spettatori e il 25.1%. Su Rai2 Pechino Express ha ...

Ascolti TV | Giovedì 8 novembre 2018. L’Allieva 20.1% - minimo storico per il GF Vip (16.9%). Male W L’Italia (2.5%) e Pechino Express (5.6%) battuto da La Tv delle Ragazze (6%) : Maria Monsè e Ilary Blasi Nella serata di ieri, su Rai1 L’Allieva 2 ha conquistato 4.812.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 0.55 – la nona puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.057.000 spettatori pari al 16.9% di share (qui quello che è successo minuto per minuto). Su Rai2 Pechino Express ha interessato 1.257.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Die Hard – Un ...

Italia Si : Marco Liorni cambia orario dopo il record d’Ascolti : Italia Si: Marco Liorni da sabato 10 novembre cambia orario cambiamenti in vista in quel di Italia Si, il nuovo programma del sabato pomeriggio di Rai1, ideato e condotto da Marco Liorni, che dopo i primi due mesi di messa in onda si sposta in una nuova fascia oraria, anche se solo temporaneamente. Da sabato 10 novembre, quindi da dopodomani, il programma dell’ex conduttore de La vita in diretta andrà in onda, infatti, in formato ridotto e ...

Verissimo vs Italia Sì - chi ha vinto? | Ascolti tv pomeriggio - 3 novembre 2018 : Chi ha vinto la sfida pomeridiana fra Verissimo e Italia Sì secondo gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, sabato 3 novembre 2018? Fino ad ora è sempre stato il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin ad avere la meglio su quelli di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Cosa sarà successo questa volta? Ecco i dati Auditel e un riassunto di entrambe le puntate. Verissimo: Alena Seredova, Simona Ventura e tanti altri ospiti nel pomeriggio con ...

Verissimo vs Italia Sì - chi ha vinto? | Ascolti tv pomeriggio - 27 ottobre 2018 : Verissimo vs Italia Sì, Silvia Toffanin vs Marco Liorni, Canale 5 vs Rai 1: chi ha vinto? Ecco gli Ascolti tv del pomeriggio di sabato 27 ottobre 2018 oltre a cosa è accaduto nelle due trasmissioni in questione. Tante interviste, tanti i temi affrontati, ma solo un programma è riuscito ad incollare alla tv una media maggiore di telespettatori e ad aggiudicarsi la vittoria della fascia pomeridiana. Verissimo: Vieri, Wanda Nara e Alessandra ...

Ascolti TV | Giovedì 25 ottobre 2018. L’Allieva vince (21.9%) - mazzata per il GF Vip (19.11%). Crollano Pechino Express (5.74%) e W L’Italia (2.7%). XF al 5.3% : Lory Del Santo Nella serata di ieri, Giovedì 25 ottobre 2018, su Rai1 l’esordio de L’Allieva 2 ha conquistato 5.399.000 spettatori pari al 21.39% di share, nel primo episodio, e 4.722.000 spettatori pari al 22.4%. Su Canale 5 – dalle 21.36 all’1.17 – la sesta puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.203.000 spettatori pari al 19.11% di share (Ilary Blasi sbrana Corona – qui tutto quello che è ...