ilfattoquotidiano

: I sovranisti stanno ai risparmiatori come i politicanti agli speculatori - Cascavel47 : I sovranisti stanno ai risparmiatori come i politicanti agli speculatori - TutteLeNotizie : I sovranisti stanno ai risparmiatori come i politicanti agli speculatori - Avvocatocapita1 : 18 stati europei contro italia, 18 stati capeggiati da sovranisti austriaci...imbecillità di sovranisti nostrani pa… -

(Di martedì 20 novembre 2018) Al ritorno delle vacanze estive la parziale tregua tra il governo “gialloverde” e i media nazionali è cessata quasi di colpo. Una svolta provocata probabilmente, oltre che dal rapido “dissolvimento” del Partito democratico, anche dalla velocissima crescita della Lega, arrivata, nei sondaggi, a superare abbondantemente anche i trionfatori delle elezioni del marzo scorso. Questa svolta è stata determinata dal cambio di strategia di giornali e televisioni che in precedenza avevano invece aiutato, anche se non esplicitamente, la vittoria dei “gialloverdi”. In televisione è più difficile che il normale teleutente se ne accorga nei tempi, perché, oltre al modo nel quale le notizie vengono date, anche la scelta stessa delle notizie da dare contribuisce fortemente alla formazione di un sentimento di fondo, favorevole o contrario a questo o quello. Un “lavorio ai fianchi” capace però, se attuato ...