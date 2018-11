: #Giorgetti,spread 326?stop vendita scoperto in Italia - TgLa7 : #Giorgetti,spread 326?stop vendita scoperto in Italia - Adnkronos : #Giorgetti: '#Spread a 326? Stop vendite scoperto in Italia' - SoniaGrotto : RT @51fini: Spread e Borse agitano governo. Giorgetti: 'Vietare vendita allo scoperto' -

In questi giorni di forti tensioni sui mercati, in particolare sullo,si sente spesso ripetere 'allo'. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha detto: "a 326? Speriamo che si vietino lealloanche in Italia". La vendita alloè una pratica attuata sui mercati finanziari da operatori che scommettono 'contro' l' andamento di un titolo, cioè sul ribasso del loro prezzo nei giorni futuri per garantirsi un guadagno superiore.(Di martedì 20 novembre 2018)