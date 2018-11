PAPA I poveri di Francesco fanno piazza pulita di tutte le nostre scuse

Il PAPA : 'Poveri piangono - pochi ricchi banchettano' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

L'Hilton di Roma ha preparato i pasti per il pranzo di PAPA Francesco con i poveri : Come nella parabola evangelica, i poveri invitati oggi in Vaticano da Papa Francesco, sono stati serviti da una cucina da re: quella dell'Hotel Cavalieri Hilton di Roma, albergo a cinque stelle, che fa parte di una delle più grandi catene alberghiere del mondo, storico marchio americano che è oggi è posseduto da Blackstone e la cui maggioranza è passata a Hna, una conglomerata asiatica.Cavalieri Hilton ha offerto il ...

PAPA Francesco alla giornata mondiale dei poveri : “Loro grido sovrastato dai ricchi” : Ascoltare il grido dei poveri. È quanto chiede Papa Francesco in Piazza San Pietro nell’omelia per la II giornata mondiale dei poveri di fronte a 6mila indigenti, accompagnati dai volontari e da esponenti delle varie realtà caritative che li assistono. “Davanti alla dignità umana calpestata – dice il Pontefice nel suo intervento – spesso si rimane a braccia conserte. Ma il cristiano non può stare a braccia conserte, ...

PAPA : in visita a presidio sanitario per i poveri : Papa Francesco ha lasciato nel primo pomeriggio di oggi la Domus Santa Marta per recarsi in piazza San Pietro dove è stato allestito un presidio sanitario a disposizione dei clochard e di qualunque ...

PAPA Francesco : "soldi da paradisi fiscali per aiuti ai poveri"/ Agli scienziati - "lotta per disarmo nucleare" - IlSussidiario.net : Papa Francesco alla Pontificia Accademia delle Scienze: 'i soldi dei paradisi fiscali per aiutare i poveri. Lottate per il disarmo nucleare'

PAPA : aiuti poveri - soldi paradisi fisco : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 12 NOV - "Mancano volontà e determinazione politica per arrestare la corsa agli armamenti e porre fine alle guerre, per passare con urgenza alle energie rinnovabili, ai programmi volti ad assicurare l'acqua, il cibo e la salute per tutti, ad ...