Marotta-Inter | come cambia la società con l' arrivo del nuovo amministratore delegato

Inter - Moratti accoglie Marotta dà subito consigli : "Prenderei giovani italiani di talento - come Chiesa" : Mentre Beppe Marotta è in Cina per accordarsi con Zhang Jindong e diventare dirigente dell'Inter, ecco che l'ex numero 1 del club nerazzurro, Massimo Moratti , Interviene con i suoi consigli e con il ...

Quando Marotta parlava male dell’Inter : da Calciopoli alla cultura della sconfitta - sino allo scambio Vucinic-Guarin : Beppe Marotta ha probabilmente cambiato idea in merito ad alcune dichiarazioni rilasciate in epoca juventina sull’Inter Beppe Marotta è in procinto di firmare un nuovo contratto con l’Inter, dopo anni alla guida della Juventus come amministratore delegato. Durante la sua permanenza in bianconero, Marotta non ha lesinato critiche e parole spesso dure nei confronti dei nerazzurri che adesso sono pronti ad accoglierlo in casa. Le ...

Inter - Marotta punta Milinkovic-Savic : principio d'accordo con Lotito (RUMORS) : Ormai ci siamo, Giuseppe Marotta sarà il nuovo amministratore delegato dell'Inter. L'ex dirigente della Juventus è arrivato ieri a Nanchino, in Cina, per incontrare i vertici di Suning e, in particolare, il patron, Jindong Zhang. Dopo l'incontro il tutto sarà messo nero su bianco e l'ad sarà operativo già dal 1 dicembre, con l'esordio ufficiale che dovrebbe arrivare proprio in occasione del derby d'Italia contro la sua ex squadra, la Juventus, ...

L'Inter targata Marotta per la missione scudetto : ecco i nomi : La coppia Beppe Marotta -Piero Ausilio è un'assicurazione per il mercato delL'Inter. Anzi, qualcosa di più: la dimostrazione che Suning vuole fare le cose in grande e che il 2019 sarà l'anno dei ...

Inter - Marotta in Cina con i vertici Suning : una squadra da scudetto con Modric (RUMORS) : Manca l'ufficialità che però potrebbe arrivare nelle prossime settimane: sembra ormai certo l'approdo all'Inter di Giuseppe Marotta. Il dirigente ha detto addio alla Juventus dopo il big match contro il Napoli e ora si appresta a cominciare la nuova avventura a Milano. L'ex amministratore delegato bianconero è volato a Nanchino per incontrare il patron di Suning, Jindong Zhang, e pianificare le mosse del club per le prossime sessioni di ...

