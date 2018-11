Manovra | mercoledì il d-day Tria prova ultima carta

Manovra - rapporto del Tesoro sul debito : “Calcoli Ue poco realistici”. Mercoledì primo passo della procedura di infrazione : “I rischi per le finanze pubbliche sono limitati e la posizione finanziaria dell’Italia è forte”. E lo dimostrano i calcoli “più realistici” sul disavanzo strutturale fatti dai tecnici del ministero dell’Economia. Parola di via XX Settembre, che venerdì ha inviato alla Commissione Europea il proprio “ rapporto sui fattori rilevanti che influenzano la dinamica del debito “. Una mossa obbligata dopo che, ...

Manovra : mercoledì vertice su Lettera Ue : ANSA, - ROMA, 5 NOV - E' probabile, a quanto si apprende, che sia mercoledì il giorno "X" per il vertice di governo con la sicura presenza del premier Giuseppe Conte e dei due vicepremier Luigi Di ...

Manovra mercoledì in Parlamento - spunta flat tax ripetizioni : Roma, 29 ott., askanews, - La Manovra arriverà in Parlamento mercoledì prossimo, a 15 giorni dall'approvazione in consiglio dei ministri. Il provvedimento, assicurano fonti di governo M5s e Lega, è ...