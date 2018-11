Maltempo | SOS gelo per le piante sul terrazzo | ecco come salvarle

Maltempo - gelo in arrivo : “E’ sos per l’agricoltura” : L’annunciato arrivo del Maltempo con un forte abbassamento delle temperature e gelate trova le coltivazioni impreparate a difendersi dopo un autunno bollente in un anno che si classifica fino ad ora come il più caldo da oltre due secoli, con un temperatura media superiore di 1,77 gradi rispetto alla media. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che in pericolo ci sono soprattutto le verdure invernali coltivate ...

I danni del Maltempo. Porto canale devastato a Mazara. Esondano Birgi e Sossio a Marsala : Una giornata infernale, ieri, in Sicilia Occidentale e soprattutto a Mazara del Vallo a causa del maltempo. Sono stati soprattutto i corsi d'acqua a provocare ingenti danni alle città. La pioggia ...

Maltempo Veneto : prolungata fino a venerdì la sospensione della caccia : Con due decreti, siglati oggi, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha prolungato sino a venerdì 16 novembre la sospensione della caccia e della pesca nella provincia di Belluno. La proroga dello stop temporaneo alle pratiche venatorie e alla pesca sportiva è motivato dalla prosecuzione nel territorio bellunese delle attività di intervento, soccorso e ripristino delle vaste aree colpite dalle calamità. Nella provincia di Belluno sono ...

Maltempo. Ecco la situazione del fiume Sossio a Marsala. Lo strano colore del mare : Piove incessantemente da questa notte a Marsala. Sotto monitoraggio le strade più a rischio allagamenti. I tecnici comunali sono in giro a controllare le caditoie. Soprattutto viene monitorata la zona ...

Agricoltura in ginocchio per il Maltempo - la Uil : 'Sospendere le tasse' : Panifici e chiusura settimanale, convocato un incontro 3 Agricoltura in ginocchio per il maltempo, la Uil: 'Sospendere le tasse' 'Quello che è successo in questi giorni è l'emblema di un sistema che è ...

AGRICOLTURA - Danni del Maltempo. Cossa : "Governo sospenda il pagamento di tasse e contributi previdenziali" : Sopratutto nel Sud Sardegna , numerosi imprenditori hanno perso interi raccolti , con pesanti ripercussioni nell'economia delle aziende e delle famiglie. "Perciò, ho chiesto al presidente Pigliaru ed ...

Maltempo - Coldiretti Lazio : “Subito sostegno agli agricoltori” : L’ondata di Maltempo delle ultime settimane ha causato in tutto il Lazio danni all’agricoltura per milioni di euro, secondo il monitoraggio attualmente in corso in tutta Italia e che verrà presentato domani a Roma, a Palazzo Rospigliosi, nel corso dell’assemblea nazionale che porterà all’elezione del nuovo presidente della Coldiretti. Ad essere colpite in particolare le province di Roma e Latina, ma criticità importanti ...

Maltempo Veneto : LNDC chiede la sospensione della caccia : “Le immagini che in questi giorni arrivano dal Veneto sono desolanti: paesi isolati, strade distrutte e intere distese di boschi devastate dalla terribile ondata di eccezionale Maltempo che si è abbattuta sulla regione. Le stime – spiega in una nota la Lega Nazionale per la Difesa del Cane – parlano di milioni di alberi abbattuti dalle piogge e dal vento, oltre a innumerevoli frane che hanno letteralmente messo in ginocchio una ...

Maltempo - FederlegnoArredo : "Boschi distrutti - sospendere per 2 anni il decreto dignità" : sospendere per due anni il decreto Dignità per il settore legno-arredo, consentirà alle imprese che hanno subito danni gravissini dal Maltempo nel Nord Est per ripartire e rimanere competitive e altri ...

Maltempo - Zingaretti - Pd - : Governo sospenda tasse e blocchi condoni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Maltempo - Animalisti Italiani : Fedriga sospenda la caccia in Friuli : Con l’ondata di Maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia, “gli animali selvatici sono allo stremo. Il loro habitat è stato gravemente danneggiato e si rischia concretamente di mettere in una irreversibile crisi un sistema naturale già stressato”. E’ quanto afferma il presidente di Animalisti Italiani onlus, che in una nota, rivolgendosi al presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, chiede di sospendere ...