Questo Natale nei circhi vedremo ancora elefanti e leoni?

(Di domenica 18 novembre 2018) Il Governo ha tempo fino al 27 dicembre 2018 per emanare il Decreto Legislativo sul superamento dell'uso degli animali nei, così come previsto dalla Legge n.175 del 2017. Il tempo insomma stringe e l’organizzazione Essere Animali, per ricordare e inchiodare la politica alle proprie promesse ha deciso di diffondere un video dal titolo “Il circo non è divertente per gli animali”. Ciò che chiede l’associazione è che “non vi sia nessun passo indietro e che la formulazione preveda tempi brevi per il superamento. In tutto il mondo oltre 50 paesi hanno emesso divieti sull’utilizzo di animali, mentre in Italia vige una legge del 1968, vecchia di 50 anni”. È vero, perlomeno sui numeri, solo in Europa sono 17 i paesi che vietano o limitano fortemente l’uso di animali negli spettacoli, a restare ...