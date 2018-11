Governo | Di Maio | ' Tutto bene finché Salvini non chiede nulla per Berlusconi'

Rifiuti - Di Maio e Salvini agli antipodi. Media Conte. Domani Governo a Caserta : Salvini non molla e rilancia: 'Troveremo una soluzione ma dai Rifiuti si produce ricchezza'. Di Maio: 'Gli inceneritori non sono nel contratto di Governo'. Conte prova a Mediare. Domani con gran parte ...

Governo - il sondaggio : Salvini il più popolare. Di Maio insegue - flop Toninelli : Per esempio il ministro dell'Economia Tria compare solo in decima posizione con il 37%, così anche il titolare della Farnesina Moavero Milanesi risulta conosciuto appena dal 17% e si piazza ...

Di Maio : Governo solido - andiamo avanti : 4.41 "Il governo continua ad andare avanti in maniera solida". Così il leader del M5S, Di Maio al Corriere della Sera in merito ai dissidenti del Movimento. Certo, dice "4 senatori hanno lasciato l'Aula, ma io devo far rispettare il contratto di governo", a loro ci penseranno "i probiviri". Nega divisioni con Salvini sui rifiuti, tanto che "lunedì saremo tutti insieme a Caserta per firmare il protocollo sulla Terra dei Fuochi". Con la Ue? ...

Inceneritori - ancora scintille nel Governo. E Conte fa l'arbitro tra Salvini e Di Maio : Economia circolare a cui ha fatto riferimento oggi anche il presidente della Camera, Roberto Fico, perchè 'dopo l'emergenza roghi', ha ammonito, serve 'un impegno serio, costante e senza sosta'. E '...

Governo - Di Maio : "Salvini premier? Problema non c'é" : Per vicepremier Luigi Di Maio l'ipotesi di un nuovo esecutivo con Salvini premier per il momento 'non c'è'. 'Credo solo che quando si sa che due forze politiche abbiano idee diverse questo non sia un ...

Scontro Di Maio-Salvini sugli inceneritori - Conte : “Sarò garante del contratto di Governo” : Giuseppe Conte sarà “garante” del contratto di governo. È quanto sottolineano fonti di Palazzo Chigi a proposito dell’ultimo Scontro a distanza tra i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sul tema rifiuti e inceneritori. Tema che, come ha subito ricordato il ministro del Lavoro e sviluppo economico pentastellato, non è Contenuto nel Contra...

Rifiuti - Salvini : troverò un'intesa con Di Maio - il Governo dura 5 anni : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini mostra ottimismo sulla possibilità di appianare le tensioni con il vicepremier Di Maio sui termovalorizzatori, e a margine dell'assemblea della Cna spiega: "Parlerò con Luigi con cui abbiamo sempre trovato l'accordo, nell'interesse dei campani, non per gli interessi di altri". "Siccome non vorrei che i bambini morissero di fumi tossici, il ...

Matteo Salvini - l'ultimo schiaffo a Di Maio sui rifiuti : 'Non sto al Governo per far finta di niente' : Il botta e risposta con il collega grillino ha ormai preso una forma tutta politica, con Salvini che tira dritto per la sua direzione: 'Se produci rifiuti quasi ovunque quei rifiuti significano ...

'Gli inceneritori non sono nel contratto di Governo' - Di Maio a Salvini - : Roma, 17 nov., askanews, - Il vicepremier Luigi Di Maio torna sulle tensioni con il partner Matteo Salvini sul tema degli inceneritori. 'Non è un problema quando due forze politiche hanno idee diverse ...

Rifiuti - Di Maio : "Salvini crea tensioni nel Governo" : "A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica e di creare tensioni nel governo, ma veramente sono dispiaciuto di questa polemica che, tra l'altro, si fonda sul tema degli ...

Di Maio e gli inceneritori : «La polemica di Salvini crea tensioni nel Governo» Video : Il vice premier Cinquestelle: «Sono dispiaciuto,il tema non si pone perché non è nel contratto di governo»

