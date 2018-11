Rifiuti | M5S e Lega divisi sugli inceneritori Muro contro muro Salvini-Di Maio

Rifiuti - scontro Lega-M5s. Salvini a Di Battista : “Lo invidio - mi critica da spiagge del Guatemala” : Continua lo scontro tra M5s e Lega sul tema dei Rifiuti e degli inceneritori. Di Maio ribadisce che la questione non è nel contratto di governo, ma secondo Salvini si scontra con la realtà. Il leader leghista risponde anche ad Alessandro Di Battista: "invidio profondamente Di Battista che mi redarguisce dalle spiagge del Guatemala".Continua a leggere

Rifiuti - M5S CONTRO SALVINI SU INCENERITORI/ Ultime notizie - emergenza a Napoli : cumuli incendiati - IlSussidiario.net : RIFIUTI Campania in Terra dei Fuochi, sCONTRO SALVINI Di Maio sui termovalorizzatori. Lite Governo Lega-M5s, emergenza a Napoli: cumuli incendiati

Rifiuti in Campania - il M5S a Salvini : basta o crolla tutto : «Abbiamo già abbastanza nemici per crearci tensioni tra di noi. A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica e di creare tensioni nel governo su un tema che, non essendo nel contratto di governo, non si pone». Luigi Di Maio, dopo aver sdoganato il termine «non c’entra una beneamata ceppa» per contestare l’idea di Matteo Sa...

Rifiuti - bibite gassate e donazioni ai partiti. M5S e Lega divisi - ma faranno pace - : La nuova tassa sulle bibite gassate, i termovalorizzatori da costruire , o no, in Campania, la trasparenza su chi finanzia i partiti. Ma anche la Tav, la Tap e ancora prima la riforma della ...

Rifiuti Campania - Moronese (M5s) : “Salvini vuole inceneritori? Non ha competenze - per questo c’è Costa” : “Salvini ha auspicato un inceneritore per ogni provincia in Campania? Veramente lui è andato a Napoli per il comitato sull’ordine pubblico e la sicurezza, che peraltro compete al suo ministero. Salvini non ha particolare competenza in campo ambientale, che spetta invece al ministro dell’Ambiente Costa, né credo che conosca la reale situazione e la storia dei Rifiuti in Campania”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24Mattino, ...

Rifiuti - duello Lega-M5S su inceneritori. Salvini : «Servono». Di Maio : «Business camorra» : Ritorna a Napoli, come promesso un mese fa, e parla subito della sua «enorme preoccupazione»: una emergenza Rifiuti che, in Campania, potrebbe tornare presto, molto presto. Il ministro...

Rifiuti : M5S - ‘Terra Fuochi’ lombarda continua a seminare veleni : Milano, 17 ott. (AdnKronos) - "La ‘Terra dei Fuochi’ lombarda continua a seminare i suoi veleni. Dopo l’incendio di domenica, che ancora allarma Milano, oggi è stata la volta della scoperta di una nuova discarica abusiva di Rifiuti speciali rinvenuta all'interno di un impianto industriale nel milane

Milano : M5S - roghi Rifiuti tema da affrontare - non va minimizzato : Milano, 17 ott. (AdnKronos) - "Siamo in uno stato di emergenza e il problema dei roghi di rifiuti non va minimizzato ma affrontato. Non appena sarà definita l’ultima nomina del Comitato Tecnico Scientifico per la legalità e il contrasto alle mafie sarà nostra premura proporre come Commissione region

Plastica e Rifiuti lungo la Collina Monforte : il M5s lancia l'iniziativa #RipuliAmo Campobasso : Si svolgerà domenica 14 ottobre, in risposta anche all'invito lanciato dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa Campobasso. Il M5s denuncia lo stato di abbandono in cui versa la Collina Monforte di ...

Tmb Salario Roma - Pd e comitati in piazza contro l’impianto per i Rifiuti : “Puzza e rischio salute”. M5s : “Strumentalizzano” : Un impianto di smaltimento vetusto e sovraccarico trasformato in una discarica. A Roma nord, lungo la via Salaria fra i quartieri di Nuovo Salario, fidene Serpentara e Villa Spada, dal 2011 sorge un gigante puzzolente che rende la vita impossibile a decine di migliaia di cittadini e preoccupa circa i possibili risvolti sulla salute pubblica. E ogni anno, ogni mese che passa, è sempre peggio. Un tema caldo per un intero quadrante della Capitale, ...