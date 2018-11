Milan | che guaio per Romagnoli | out un mese Rossoneri a pezzi

Milano - il mistero del tema ritrovato 66 anni dopo dietro a un muro del liceo classico Berchet : A scoprirlo in un buco tra i mattoni della parete una studentessa: caccia all'autrice, le tracce portano in Sicilia

Serie A Story - nono episodio. 2003-04 : il Milan si riprende il trono del calcio italiano trascinato da uno Shevchenko da Pallone d’Oro : Dopo diverse settimane, torniamo a ripercorrere la lunga storia del Campionato di Serie A. Eravamo rimasti al campionato 2002-03, con la Juve di Lippi che vince il suo secondo Scudetto consecutivo con due giornate di anticipo ma allo stesso tempo perde in finale di Champions League contro il Milan di Ancelotti ai calci di rigore. I rossoneri, centrata la doppietta Champions-Coppa Italia, puntano a vincere lo scudetto, l’unico trofeo che è ...

Milan - emergenza senza fine : si ferma anche Romagnoli : MilanO - Lo stillicidio prosegue. Si ferma anche Romagnoli a causa di una contrattura muscolare accusata durante il ritiro con la Nazionale. Le condizioni del calciatore saranno valutate domani dallo ...

Milano - Salvini e la protesta degli studenti : "E poi sarei io quello che diffonde odio..." : Il vicepremier ha commentato su Twitter il manichino con la sua faccia appeso a un ponte dagli studenti

Nazionale - Alessio Romagnoli out : contrattura muscolare che gli costa la Nations League. E il Milan trema : La lista degli infortunati a casa Milan si allunga. Da ultimo a raggiungere l'infermiera di Milanello potrebbe essere il capitano e il difensore rossonero Alessio Romagnoli . Il numero 13 avrebbe ...

Calcio - "Siamo tutti Milano" : la partita che aiuta i bambini affetti dalla Sindrome di Alexander : "Siamo tutti Milano" non è solo uno slogan. Domani pomeriggio, 17 Novembre, alle ore 18 a Segrate presso il centro Don Giussani andrà in scena un evento benefico che coinvolge tutte le facce del ...

Nazionale - si ferma anche Romagnoli : adesso il Milan è nei guai : I problemi fisici del Milan in questa stagione sembrano non avere mai fine. Ai tanti infortunati e acciaccati che affollano l'infermeria rossonera rischia di aggiungersi anche capitan Alessio ...

Gli atenei che trovano lavoro : ci sono Bocconi e Politecnico di Milano - ascesa di tedeschi e cinesi : La novità è che si sta aprendo una crepa importante nel predominio un tempo inattaccabile nel mondo accademico: quello cioè delle università americane e inglesi che dal 2011 hanno perso posizioni e ...

Le immagini della donna che è entrata nella galleria della metro di Milano e ha provocato l'incidente : Le immagini della donna che, alla fermata Loreto della linea 1 della metro di Milano, entra in galleria e provoca l'attivazione dei sistemi di sicurezza della rete metropolitana alla base dell'...

Scaroni (Milan) : «Meglio 3 volte in Champions che 1 scudetto» : “Le coppe contano più dei campionati” Paolo Scaroni, manager italiano di lungo corso (anche coinvolto in Tangentopoli, patteggiò una condanna a un anno e 4 mesi), tra le altre cariche ex amministratore Eni e oggi presidente del Milan, si iscrive al partito dei papponisti. E alla Gazzetta dello Sport, con nonchalance, rilascia una dichiarazione che a Napoli porterebbe a una giornata di guerriglia verbale, una delle tante. Scaroni, ...

Milan - Scaroni fa discutere : “Meglio andare sempre in Champions che vincere lo scudetto” : Il presidente del Milan Paolo Scaroni, tifoso rossonero da sempre, ha fatto il punto del momento dei rossoneri in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato dei modelli che il suo club deve seguire, dell’ultima sfortunata uscita contro la Juventus, ma anche di mercato e della panchina di Gennaro Gattuso. Secondo Scaroni, la Juve è la società da seguire in Italia; allo scudetto, però, il numero uno Milanista ...

Milano. Le nuove frontiere tecnologiche della fotografia contemporanea : Si svolgerà fino a domenica 18 novembre la terza edizione di Photo Vogue Festival, la rassegna che negli ultimi anni