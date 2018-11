L' ultimo volo dell' Italia | il salvataggio di Nobile e del suo equipaggio

Harry e Meghan - paura in volo : l’atterraggio a Sidney rimandato all’ultimo istante. Ecco cosa è successo : Momenti di ansia per il principe Harry e Meghan Markle in visita ufficiale in Oceania. L’aereo su cui viaggiavano con il seguito, un Boeing 737 di ritorno a Sydney dopo la tappa a Tonga, ha infatti sospeso all’ultimo momento le procedure di atterraggio già avviate, riprendendo quota pochi secondi prima di toccare terra. Questo perché i piloti si sono accorti d’un altro velivolo attardatosi sulla pista. Una manovra concordata subito con la ...

Pallavolo – Dopo il torneo Savallese del weekend - l’ultimo test sarà mercoledì in casa contro Pomì : Nella crescente attesa del quadrangolare di questo fine settimana, mercoledì 24 al PalaGeorge si terrà l’ultimo allenamento congiunto della preseason Ultimi scampoli di precampionato in casa Banca Valsabbina Millenium Brescia. Domani e Dopo domani (20-21 Ottobre), si terrà la seconda edizione del torneo Savallese dove scenderanno sul taraflex del PalaGeorge di Montichiari le Leonesse bianconere, Chieri, Scandicci e Firenze. Ma ...

Aeronautica Militare : l’ultimo “Atlantic” trasferito con un volo speciale al Museo Storico di Vigna di Calle : E’ “atterrato” da pochi istanti sulle sponde del Lago di Bracciano, dove entrerà a far parte integrante della collezione del Museo Storico dell’Aeronautica Militare, l’ultimo esemplare del velivolo anti-sommergibile e da pattugliamento marittimo Breguet Br 1150 Atlantic, in servizio fino allo scorso novembre presso il 41° Stormo di Sigonella. Il particolare trasferimento è stato effettuato in volo con uno speciale elicottero Erickson S-64F del ...

ultimo volo per Marty Balin : Federico Vacalebre Marty Balin, morto giovedì a 72 anni, diede il via a un volo spettacolare, storico, lisergico, libertario. All'anagrafe Martyn Jerel Buchwald, di Cincinnati, si era già fatto un ...

Mondiali Pallavolo – Domani l’ultimo test match degli azzurri contro la Cina : Nazionale Maschile: Domani gli azzurri in campo nell’ultimo test match contro la Cina Siena. La Nazionale Italiana Maschile sosterrà oggi nel tardo pomeriggio l’allenamento di rifinitura in vista dell’ultimo test match per-Mondiali che la vedrà opposta per la seconda volta in pochi giorni alla Cina Domani alle ore 18 (diretta Rai Sport). La partita contro la squadra di Raul Lozano rappresenta quindi l’ultimo appuntamento prima del via ...