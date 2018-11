Dieta | qual è il giorno migliore per pesarsi sulla bilancia | lo studio scientifico

Salute : ecco quale alimento integrare nella Dieta per ridurre i sintomi dell’asma : Uno studio clinico condotto da La Trobe University ha dimostrato che mangiare pesce come salmone, trota e sardine come parte di una dieta salutare può ridurre i sintomi di asma nei bambini. Lo studio internazionale ha scoperto che i bambini con asma che seguivano la dieta mediterranea ricca di pesci grassi miglioravano la loro funzionalità polmonare dopo 6 mesi. Lo studio, pubblicato su Journal of Human Nutrition and Dietetics, ha coinvolto 64 ...