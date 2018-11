Con spread a 300 imprese a rischio

Aiuti Bce - inflazione non Convince Draghi studia una proroga : “Aumento spread per shock autoprodotti mettendo in forse regole Ue” : Per Roma si aprono spiragli di vento favorevole da Francoforte, dove il programma di Aiuti della Bce con l’acquisto di titoli di Stato dei Paesi della zona euro (il Quantitative easing o Qe) potrebbe terminare dopo il previsto termine di fine 2018. Lo ha annunciato Mario Draghi sottolineando che l’inflazione di base dell’Eurozona “continua a oscillare intorno all’1% e deve ancora mostrare una tendenza al rialzo convincente”. ...

Spread - colpa di chi viola le regole Draghi sta ancora Con Juncker : "La mancanza di un consolidamento fiscale nei paesi con alto debito pubblico aumenta la loro vulnerabilità agli shock, sia che questi siano prodotti autonomamente mettendo in questione le regole dell'architettura dell'Unione Europea che siano importanti attraverso un contagio finanziario Segui su affaritaliani.it

Manovra - Bini Smaghi : “Governo non vada allo sContro Con Europa - in gioco risparmi degli italiani. Spread? Non è una leggenda” : “Il M5s deve trovare una soluzione perché in gioco c’è il risparmio degli italiani: andare contro non è mai portatore di soluzioni utili per la crescita. Bisogna ridurre l’incertezza e lo spread – ha dichiarato l’economista Lorenzo Bini Smaghi, ex componente del comitato esecutivo della Bce, a margine di Scrittorincittà- Chi considera lo spread una leggenda non ha capito come funziona. Mario Draghi ha fatto bene il ...

Manovra - Austria e Olanda Contro l’Italia : «Delusi - via alla procedura di infrazione» Il governo : non si cambia - Spread : Dal ministro delle Finanze Austriaco all’Olanda: Finanze pubbliche italiane fuori controllo. Weidmann (Bundesbank): «Spese legittime ma non se aumenta il debito»

Manovra e spread - il premier Conte chiede a Juncker un inContro urgente : ROMA Il tentativo di allungare la miccia accesa dalla lettera che ieri sera il governo ha inviato a Bruxelles passa per la richiesta di incontro che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ...

Renzi : 'Con lo spread che sale una Salvini-tax da 5 miliardi' : Roma, 14 nov., askanews, - 'Lo spread sale ancora. Il colmo è che in legge di bilancio non ci sono le loro promesse elettorali: no reddito di cittadinanza, no Flat Tax, no abolizione Fornero. Solo ...

Il governo Conferma i saldi della manovra Ma lo spread torna a far paura : ... nero su bianco, la disponibilità a inserire nella legge di bilancio dei meccanismi che facciano scattare in automatico tagli alla spesa nel caso in cui l'andamento del Pil o dell'economia ...

Boeri : 'Sulle pensioni i Conti del governo non tornano e lo spread sta riducendo gli assegni' : Sulle pensioni, ed in particolare l'uscita con 62 anni di età e 38 di contributi, i conti del governo non tornano. Lo ha ribadito il presidente dell'Inps Tito Boeri, nel corso di un incontro dedicato ...

Spread BTP/Bund a 311 punti - Continua il Confronto Con l'UE : ... mentre si moltiplicano sul fronte macroeconomico i segnali di rallentamento dell'economia italiana che potrebbero mettere a repentaglia gli assunti del Documento programmatico di bilancio, anche se ...