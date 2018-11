eurogamer

: Microsoft ha in programma di lanciare nel 2019 un'Xbox One senza lettore CD? #XboxOne - Eurogamer_it : Microsoft ha in programma di lanciare nel 2019 un'Xbox One senza lettore CD? #XboxOne - nadiamasuzzo : RT @TechDataASItaly: Migliora il tuo profilo tecnico con #Microsoft #Cloud Champion è un programma gratuito che ti aiuterà a incrementare i… - TechDataASItaly : Migliora il tuo profilo tecnico con #Microsoft #Cloud Champion è un programma gratuito che ti aiuterà a incrementar… -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Nella giornata di oggi, il noto sito tecnologico Thurrott ha lanciato alcune indiscrezioni sui piani diper ile per la nuova generazione di console, che potrebbero vertere su macchine non dotate del classicoCD che accoglie le copie fisiche dei videogiochi.Se vi abbiamo parlato solo qualche minuto fa dell'eventualità di unaScarlett, Thurrott rivela inoltre che l'azienda ha serie intenzioni di proporre nelun modello diOne sprovvisto del comparto per i CD. Alla base di questa idea, ci sarebbe la forte volontà di abbattere i costi della console, che in questa versione potrebbe essere venduta al prezzo di 200 dollari (gli attuali modelli della famiglia One sono a listino per 299 dollari).La nuovaOne non sarebbe però adatta solo agli affezionati del mercato digitale, ma si aprirebbe anche a coloro che non vogliono rinunciare ...