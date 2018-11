Il rugby torna su DAZN | ecco il test match Irlanda-Nuova Zelanda

rugby – Torna al successo l’Arca Gualerzi Amatori : sconfitto il Reno Bologna 47-22 : Torna al successo l’Arca Gualerzi Amatori che nel 5° turno di campionato supera il Reno Bologn per 47-22 RiTorna alla vittoria l’Arca Gualerzi Amatori che nel quinto turno di campionato alla Cittadella del Rugby di Moletolo sconfigge 47 a 22 il Reno Bologna conquistando il bonus offensivo e interrompendo così la serie di 3 sconfitte consecutive. Nonostante i numerosi infortuni che hanno costretto coach De Rossi a ridisegnare la ...

rugby : Torna la palla ovale dei capoluoghi di provincia ad Imperia - di scena Union Riviera contro Cus Pavia : Nel girone di C1 nazionale, infatti, la franchigia della Liguria occidentale ritrova ben tre squadre espressione del mondo accademico: Genova, Torino e ora Pavia. Nei primi due casi si parla di ...

rugby - i convocati dell’Italia per il Test Match con la Georgia. Tornano Parisse - Allan e Polledri : Conor O’Shea ha diramato l’elenco dei convocati della Nazionale italiana di Rugby che, reduce dal pesante ko di sabato a Chicago (Stati Uniti) contro la n.2 del ranking Irlanda (54-7), tornerà in campo per i tre Cattolica Test Match tra le mura amiche che si disputeranno a novembre: il primo in ordine di tempo sarà il confronto di sabato 10 novembre al “Franchi” contro la Georgia, in programma alle ore 15 a Firenze. Il tecnico ha ...

rugby - Test Match novembre 2018 : Edoardo Padovani lascia il ritiro dell’Italia e torna alle Zebre per un problema alla caviglia : Dopo il mediano di mischia Marcello Violi, che si è lussato una spalla con le Zebre, anche l’estremo Edoardo Padovani, suo compagno di club, lascia il ritiro della Nazionale italiana di Rugby, per un infortunio alla caviglia che gli impedirà di partecipare alla trasferta negli States dove l’Italia affronterà a Chicago l’Irlanda sabato 3 novembre. L’atleta rientrerà alla franchigia emiliana per continuare il recupero e ...