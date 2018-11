Il Borussia Dortmund riscatta Paco Alcacer | il Barcellona incasserà 23 milioni più bonus

Borussia Dortmund - Sancho il nuovo CR7 : ecco la folle valutazione : Dortmund Sancho- Un talento totale, completo e dai margini di miglioramento notevoli. Sancho, attaccante del Borussia Dortmund, ha attirato su di sè tutte le attenzione delle grandi squadra europee. Il club tedesco, dal canto suo, dopo averlo acquistato dal Manchester City per circa 8 milioni di euro, lo valuta già 80 milioni di euro. Spesso […] L'articolo Borussia Dortmund, Sancho il nuovo CR7: ecco la folle valutazione proviene da Serie ...

Borussia Dortmund-Bayern Monaco : Hoeness e Rummenigge furiosi dopo il bagno di birra in tribuna : L' Oktoberfest è passato da poco, ma il Bayern Monaco non ha smesso di prendersi un po' di birra. Questa volta, però, niente sorrisi e brindisi: solo rabbia. Quella di Uli Hoeness e Karl-Heinze ...

Bundesliga - il Borussia Dortmund ribalta il Bayern. M'Gladbach secondo : TORINO - Il Borussia Dortmund tenta la fuga in Bundesliga e lo fa dopo essersi bruciata con le fiamme dell'Inferno. Al Signal Iduna Park , i padroni di casa battono 3-2 un Bayern Monaco capace di ...

Bundesliga - il Borussia M'Gladbach mette pressione a Dortmund e Bayern : TORINO - Chiamato all'importante test per misurare le proprie reali ambizioni, in casa della quinta in classifica con 17 punti, il Werder , manda un importante messaggio alla Bundesliga il Borussia ...

Pronostico Atletico Madrid vs Borussia Dortmund - UEFA Champions League 6-11-2018 e Analisi : UEFA Champions League 2018-2019, 4^ giornata Gruppo A, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Borussia Dortmund, martedì 6 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Borussia Dortmund, martedì 6 novembre. Tutto può succedere al “Wanda Metropolitano”. In terra spagnola si affronteranno Atletico Madrid e Borussia Dortmund nella quarta giornata del gruppo a di UEFA Champions League. All’andata si ...

Champions - Atletico Madrid-Borussia Dortmund per la vetta del girone : La squadra di Simeone dovrà provare a vincere per potersi giocare il primato nel girone A. Appuntamento al "Wanda Metropolitano". L'articolo Champions, Atletico Madrid-Borussia Dortmund per la vetta del girone è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bundesliga - decima giornata : i risultati delle partite del sabato. Pari Bayern - il Borussia Dortmund torna a +4 : La decima giornata di Bundesliga ha nuovamente riservato grandi sorprese. Dopo il passo falso di settimana scorsa del Borussia Dortmund, nel primo sabato di novembre a fermarsi è questa volta il ...

Bundesliga - Bayern fermato sul pari dal Friburgo. Il Borussia Dortmund vince e allunga : BERLINO - Il Borussia Dortmund batte il Wolfsburg in trasferta e allunga a +4 sui rivali del Bayern Monaco, fermati in casa sull'1-1 dal Friburgo. Ora il Dortmund è primo con 24 punti, mentre il ...

Germania - Borussia Dortmund sempre primo : ANSA, - ROMA, 3 NOV - Il Borussia Dortmund allunga a +4 sui rivali del Bayern Monaco, vincendo sul campo del Wolfsburg per 1-0 grazie a una rete dopo 27' di gioco di Marco Reus, su assist di Delaney. ...

Borussia Dortmund - Muro Giallo a rischio squalifica : nel 'mirino' un presidente avversario : Non servono presentazioni per la tifoseria del Borussia Dortmund , passione di casa al Westfalenstadion, o Signal Iduna Park, dove la Nazionale di Lippi eliminò la Germania in semifinale ai Mondiali ...

Un Allenatore al Giorno : Lucien Favre - attuale mister del Borussia Dortmund : Lucien Favre nel 1993 intraprese la carriera di Allenatore, alla guida dell’Echallens, sulla cui panchina rimase per due anni. Nel 1997 fu ingaggiato dall’Yverdon, che allenò fino al 2000, quando fu chiamato dal Servette. Dopo un biennio con il club di Ginevra, nel 2003 si trasferì allo Zurigo, diretto fino al 2007. Nel 2007 accettò la chiamata dell’Hertha Berlino che allenò fino all’esonero del 28 settembre 2009. ...

Borussia Dortmund - i numeri di Jadon Sancho : il miglior classe 2000 d'Europa : Lui che, per dire, è campione del mondo Under 17 in carica. Visto tutto questo, la domanda da spedire a Manchester è scontata: perchè lo avete venduto per appena 8 milioni? Facile: l'anno scorso gli ...

Bundesliga : nona giornata - i risultati delle partite del sabato. Stop Borussia Dortmund - il Bayern si rifà sotto : Borussia Dortmund-HERTHA BERLINO 2-2 27' e 61' Sancho , B, , 41' e 90' su rig. Kalou , H, Rallenta il Borussia Dortmund di Favre. Al Westfalenstadion i gialloneri passano due volte in vantaggio ma si ...