I geologi della Calabria entrano a scuola con l’iniziativa “La Terra vista da un

(Di venerdì 16 novembre 2018) I. Grande successo per la seconda edizione dell’iniziativa “Lada un professionista: acon il geologo” svoltasi oggi in tutta Italia ed organizzata dal Consiglio Nazionale deie dagli Ordini Regionali deicon il patrocinio del Ministero dell’Ambiente. Per quanto riguarda la, hanno partecipato 60 scuole e altrettanti professionistiche hanno affrontato insieme agli studenti degli istituti primari e secondari, i recenti eventi alluvionali che hanno colpito il nostro territorio e i fenomeni passati e potenzialmente ripetibili, come il terremoto. “Siamo molto soddisfatti per il lavoro svolto in questi mesi e un ringraziamento va a tutti iche hanno contribuito al successoseconda edizione de ‘Lada un professionista: acon il geologo’” – afferma il presidente ...