Ezra Miller spiega che la monogamia non fa per lui | “Ho una squad di partner sessuali”

L’omaggio di Ezra Miller alla civetta di Harry Potter : Benvenuti nel secondo capitolo di “ Ezra Miller vince l’Internet”. Sì perché, dopo quanto visto a Parigi, non immaginavamo che l’hype scatenato dal suo look Pierpaolo Piccioli x Moncler potesse essere replicato così facilmente. E invece è bastata la prima londinese di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, tenutasi appena una settimana dopo quella parigina, perché il web coronasse definitivamente l’attore ...

Ezra Miller su sessualità e #Metoo : "Mi hanno offerto del vino quando ero minorenne" : Tutti conoscono l"indole sarcastica e da spirito libero di Ezra Miller. L"attore 26enne celebre per Noi siamo infinito e che vedremo al cinema dal 15 novembre nel sequel di Animali Fantastici, e presto anche in The Flash, cinecomic targato DC, in una recente intervista che ha rilasciato all"Hollywood Reporter, non usa mezzi termini per raccontare il suo punto di vista sul movimento del #Metoo, aprendo anche una parentesi sulla sua sessualità."Mi ...