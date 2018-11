Biglietti aerei | l’Europa chiede più chiarezza sui servizi inclusi

wired

(Di venerdì 16 novembre 2018) Mentre perdura la bufera sul mancato rispetto delle direttive Agcom da parte delle compagnie Ryanair e Wizz Air in merito alla nuova politica sui bagagli, ieri le autorità per l’Aviazione civile di Italia, Francia, Germania e Spagna hanno chiesto alla Commissione Europea maggioresuida includere nel costo del biglietto. L’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), insieme alle colleghe europee, ha presentato una richiesta formale per avere delle tariffe più chiare e soprattutto costi certi che includanoche non possono essere considerati accessori. Ad oggi, infatti, in mancanza di uno “standard” che uniformi l’offerta base dei, le compagnie possono gestire le loro tariffe in modo arbitrario. In risposta alle pratiche dei vettori low cost, le quattro autorità firmatarie richiedono alla Direzione Generale per la Mobilità e il Trasporto della ...