Wall Street | previsto avvio poco mosso | Nasdaq in leggero rialzo

Meb Faber - quando il guru-bambino supera l'adulto a Wall Street : Semplicemente quattro brand molto noti al grande pubblico e anche al giovane Faber, quattro nomi legati al mondo dei consumi: nessuno studio sulle correlazioni, sulla diversificazione o sui bilanci. ...

Borse Ue - pesa Wall Street - Milano -0 - 78% : 17.55 Chiusura in territorio negativo per Piazza Affari e per le altre Borse europee. Dopo un tentativo di recupero, i listini tornano a peggiorare sulla scia di Wall Street che gira in rosso. A Milano l'indice Ftse Mib segna -0,78% a 19.077 punti. Spiccano i ribassi di Mediaset e Tim. Giù anche i bancari. Tensione sui titoli di Stato, dopo l' invio della risposta dell'Italia all'Ue sulla Manovra. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale a 313 ...

Wall Street Anni 80 torna in vita ne 'Il gioco dei bugiardi' : Se "La grande scommessa" è la cronaca della tragedia finanziaria del 2008, "Il gioco dei bugiardi" riporta il calendario a metà Anni Ottanta, quando "la strada più famosa della finanza internazionale ...

Wall Street : previsto avvio poco mosso - oggi il dato sull'inflazione : A questo si aggiungono le incertezze sull'Europa, con le questioni Brexit e manovra Italia ancora aperte, mentre dalla Germania, motore dell'economia europea, è giunto un debole Pil trimestrale che ...

Wall Street - rimbalzo riuscito : Riesce il rimbalzo alla borsa di Wall Street dopo la sessione nera della vigilia . Driver al rialzo il ripiegamento del dollaro e alcuni segnali positivi dal fronte commerciale . Vuota l'agenda ...

Wall Street tenta il rimbalzo : L'equity statunitense tenta il rimbalzo dopo la sessione nera della vigilia . Driver al rialzo il ripiegamento del dollaro e alcuni segnali positivi dal fronte commerciale . Secondo voci di stampa i ...

I futures USA preannunciano un avvio positivo per Wall Street : Tornano gli acquisti sull'equity statunitense , come evidenziato dall' andamento positivo dei futures sui principali indici a stelle e strisce. Wall Street potrebbe dunque tentare il rimbalzo dopo la ...

I timori sulle vendite di iPhone frenano le borse globali - da Wall Street all'Asia : Effetto catena sulle borse globali: Wall Street affonda sotto il peso dei tecnologici dopo la forte frenata di Apple sui timori di una domanda più debole del previsto per gli iPhone suggerita dagli ...

Tokyo apre in forte calo dopo Wall Street : Nikkei -2 - 39% : Milano, 13 nov., askanews, - La Borsa di Tokyo ha aperto le contrattazioni di martedì 13 novembre in forte ribasso, sulla scia di Wall Street, frenata pesantemente dalle preoccupazioni sulla domanda ...

Se i timori sulla domanda di iPhone mettono in crisi Wall Street : New York, 12 nov., askanews, - Wall Street ha chiuso la seduta in forte calo e sui minimi di giornata, complice un rafforzamento del dollaro e il sell-off del settore tecnologico che ha sofferto a ...