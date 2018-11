Salvini vuole inceneritori in Campania. Di Maio replica in maniera molto netta : “Se produci, devi smaltire. Non vorrei doverli imporre”. Matteo Salvini si riferisce agli inceneritori, e oggi in visita a Napoli ha acceso la miccia per l'ultima polemica nel governo pochi minuti dopo l'approvazione del decreto Genova. A Napoli, dove ha partecipato al comitato per l’ordine e la sicurezza, ha ricordato che “a metà gennaio va in manutenzione l’unico ...

Pensioni - Salvini : 'Quota cento? Gente vuole liberarsi dal sequestro della Legge Fornero' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi martedì 13 novembre, riguardano le polemiche che hanno investito la nuova misura di anticipo Pensionistico, Quota 100, pensata dal Governo Conte per superare i rigidi paletti della Legge Fornero. Le polemiche riguardano le possibili penalizzazioni a cui potranno andare incontro i lavoratori che sceglieranno di uscire dal lavoro con Quota 100, a condizione, naturalmente, di possedere i requisiti relativi ...

Matteo Salvini vuole abolire il valore legale del titolo di studio : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, vuole abolire il valore legale del titolo di studio: "Negli ultimi anni la scuola e l’università sono stati serbatoi elettorali e sindacali: ecco perché l’abolizione del valore legale del titolo di studio è una questione da affrontare". Così la laurea non sarebbe un requisito necessario per partecipare ai concorsi pubblici. Ma il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, frena: "In questo momento non è ...

Tav - oggi il summit con la Francia : Toninelli vuole tempo per decidere | Salvini accelera : "Avanti tutta sulle grandi opere". Lo garantisce Matteo Salvini, che si è detto "molto impressionato dalla manifestazione diTorino". Il sindaco Appendino pronta a incontrare le promotrici della protesta di piazza. Al vertice con Parigi sulla Tav però il governo prenderà ancora tempo

Cosa sono gli Sprar - il fiore all’occhiello dell’integrazione che Salvini vuole smantellare : Operazioni di pulizia in uno Sprar di Milano. (Pier Marco Tacca/Getty Images) Nel decreto sicurezza voluto da Salvini, che dovrà ora passare al vaglio della Camera, viene smantellata la rete degli Sprar, (acronimo di sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) diffuso su base comunale, considerato l’unico sistema d’accoglienza veramente funzionante e al riparo dal business di mafie e cooperative senza scrupoli. Gli Sprar, istituti ...

Sondaggio Mannheimer : più di un elettore su tre vuole la rottura tra Salvini e Di Maio : C'è un Sondaggio che tiene sulle spine Matteo Salvini . Non è relativo ai consensi della Lega, che seppur in una fase di 'ripiego', si mantengono comunque intorno a un eccezionale 30%. La rilevazione ...

Prescrizione - accordo Salvini-Di Maio Interrotta dopo il primo grado (dal 2020) I sospetti su chi vuole staccare la spina : Presenti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede

Prescrizione - vertice Salvini-Di Maio : «C’è la quadra - ma solo con tempi certi» I sospetti su chi vuole staccare la spina : Presenti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede

Giallo su vertice - Chigi vuole stasera ma Salvini si chiama fuori : Roma, 6 nov., askanews, - E' un 'Giallo' il vertice tra il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini per affrontare il nodo della prescrizioni.Secondo fonti di Palazzo Chigi i tre ...

Luigi Di Maio - crollo nervoso. Retroscena : 'Matteo Salvini vuole far saltare tutto e andare con Berlusconi' : "La Lega ha deciso deliberatamente di alzare tiro: l'obiettivo è indebolire Luigi Di Maio". A parlare, all'agenzia Adnkronos, è un anonimo dirigente del Movimento 5 Stelle ed è la conferma che tra i due partiti della maggioranza l'aria è sempre più irrespirabile, nonostante Matteo Salvini continui a dire che i suoi rapporti con Di Maio siano ottimi e che i due si sentano ogni giorno. Il problema, è che secondo un Retroscena del Giornale sarebbe ...

'L'Ue dica quello che vuole' - Salvini - : Roma, 4 nov., askanews, - 'A Bruxelles c'è qualche nostalgico dei governi pavidi e succubi. Ricordo che il debito, grazie alle manovre degli ultimi 5 anni, è salito di 300 miliardi. O sbagliavano ...

Scalfari : ‘Putin vuole Salvini dittatore d’Italia’ (VIDEO) : Secondo Eugenio Scalfari il presidente russo, Vladimir Putin, starebbe tifando per vedere Matteo Salvini [VIDEO] nominato nuovo “dittatore di Italia” allo scopo di fare del nostro Paese una testa di ponte nel Mediterraneo per la potenza ex sovietica. Il fondatore di Repubblica ha espresso il suo punto di vista abbastanza singolare e discutibile nel corso del talk show di La7 DiMartedì, andato in onda martedì scorso. Ma è da questo pomeriggio, da ...