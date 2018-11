Milan | Strinic | Lunedì torno ad allenarmi

sportmediaset.mediaset

: A '24 Sata' #Strinic conferma che da lunedì tornerà ad allenarsi con il #Milan. 'L'obiettivo è tornare il prima po… - SimoneGambino : A '24 Sata' #Strinic conferma che da lunedì tornerà ad allenarsi con il #Milan. 'L'obiettivo è tornare il prima po… - dragonerossoen1 : RT @MilanNewsit: Strinic annuncia a 24 Sata: 'Lunedì tornerò ad allenarmi. È stato come un fulmine a ciel sereno ma finalmente tutto è fini… - milannewsmondo : Strinic: “Fulmine a ciel sereno, ma lunedì torno ad allenarmi” -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Non sto ancora pensando di andare in pensione, in particolare dopo la Russia, tutto quello che è successo in Coppa del Mondo mi ha dato nuova energia e fiducia che la mia carriera possa continuare a ...