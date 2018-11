May convince il governo | Sì a Brexit

Brexit targata Bruxelles : May convince il governo a fatica - ma l'accordo tecnico non sigla ancora l'uscita dall'Ue : La aspettavano per l'ora del tè. Si è presentata all'ora di cena. Theresa May si sforza di sorridere quando esce da Downing Street 10 per una breve dichiarazione alla stampa, dopo oltre 4 ore di riunione di governo sull'accordo tecnico raggiunto con Bruxelles sulla Brexit. "Non è stato facile", ammette, mentre in sottofondo si sentono le proteste dei Brexiteers. Lei sorride e annuncia che alla fine, tra mille ...