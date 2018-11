L’Uomo Gatto contro Salvini | ‘Si sbaglia | mi ha confuso con Coccinella’

tvzap.kataweb

: @matteosalvinimi Ti sfancula pure l’uomo gatto ... l’uomo gatto ... - carlomartellone : @matteosalvinimi Ti sfancula pure l’uomo gatto ... l’uomo gatto ... - andreastabene_ : RT @nonleggerlo: Ci scrive l'Uomo Gatto, Gabriele Sbattella: 'Mai stato ad un comizio della Lega o di altre forze politiche, mai avuto tess… - MissEsse : RT @nonleggerlo: Ci scrive l'Uomo Gatto, Gabriele Sbattella: 'Mai stato ad un comizio della Lega o di altre forze politiche, mai avuto tess… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Tra l’Uomoe Coccinella, due degli storici campioni di Sarabanda non corre buon sangue da quando il secondo l’ha eliminato durante un duello andanto in onda l’anno scorso quando il programma è tornato in tv per celebrarne i 20 anni. Quindi per l’Uomoesserecon Coccinella non è affatto carino. E la persona rea di aver fatto questo affronto sarebbe nientemeno che il ministro dell’Interno Matteo. Durante una intervista a Un giorno da pecora, programma radiofonico di Rai Radio1, il mitico concorrente felino ha commentato le parole del vicepremier leghista, il quale, ospite del Costanzo Show (dove si è esibito cantando AlbaChiara) aveva affermato di averlo incontrato in un suo comizio. “Mettiamo in chiaro una cosa: in 47 anni di vita non sono mai stato ad alcun comizio politico, non è mai successo, così come non ho mai preso la ...