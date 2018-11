Lorella Boccia accusata di essere raccomandata | la ballerina risponde

Lorella Boccia lanciatissima : da Amici a 'Rivelo' - le confessioni dei vip su RealTime : si parte con De Martino : Dal 16 novembre ogni venerdì alle 23.45 su RealTime arriva Rivelo , nuovo programma di interviste condotto da Lorella Boccia , già alla guida di Amici Casting . Protagonisti volti noti del mondo dello ...

Lorella Boccia sbarca su Real Time con "Rivelo" - De Martino e Malena i primi ospiti : Dai passi di danza a un programma di interviste. Tutto suo. Che andrà in onda dal 16 novembre, ogni venerdì, alle 23.45 su Real Time. Si chiamerà 'Rivelo' e a raccontarsi saranno personaggi dello ...

Rivelo su Real Time con Lorella Boccia : foto studio e Ignazio Moser tra gli ospiti (Anteprima Blogo) : ...

Rivelo : Lorella Boccia approda su Real Time con un ciclo di interviste : Nuovo impegno televisivo per Lorella Boccia: l’ex ballerina di Amici sarà alla conduzione di Rivelo, nuovo format tramesso su Real Time Lorella Boccia debutta alla conduzione di un programma tutto suo. Si tratta di “Rivelo”, il nuovo format televisivo in arrivo nella seconda serata di Real Time. Ecco tutte le anticipazioni e la data di partenza. Rivelo, Lorella Boccia su Real Time: quando inizia Al via da venerdì 16 novembre ...

Rivelo : Lorella Boccia su Real Time con un ciclo di interviste. Ospiti Malena e Stefano De Martino : Lorella Boccia Passo doppio per Lorella Boccia. Non bastasse l’impegno in dayTime con Amici, la mora ballerina presto sarà alla guida di un programma tutto suo. Dal 16 novembre, ogni venerdì alle 23.45, Lorella sarà alla guida di Rivelo, nuovo appuntamento di Real Time. Si tratta di un programma di interviste, davvero inusuale per il canale, che comunque ha scelto di proporlo in uno slot ad alta visibilità (dopo Bake Off e Il Castello ...

Rivelo : Lorella Boccia su Real Time con un ciclo di interviste. Ospiti Malena e Stefano De Martino : Lorella Boccia Passo doppio per Lorella Boccia. Non bastasse l’impegno in dayTime con Amici, la mora ballerina presto sarà alla guida di un programma tutto suo. Dal 16 novembre, ogni venerdì alle 23.45, Lorella sarà alla guida di Rivelo, nuovo appuntamento di Real Time. Si tratta di un programma di interviste, davvero inusuale per il canale, che comunque ha scelto di proporlo in uno slot ad alta visibilità (dopo Bake Off e Il Castello ...

Rivelo - nuovo programma di Real Time : Lorella Boccia conduttrice (Anteprima Blogo) : Da venerdì 16 novembre su Real Time andrà in onda un nuovo programma a cadenza settimanale. Blogo è in grado di anticiparne tutti i dettagli. Il titolo, secondo quanto ci risulta, dovrebbe essere Rivelo. Alla conduzione ci sarà Lorella Boccia, già al timone, con Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro, del dayTime di Amici di Maria De Filippi. Per la showgirl, in passato al fianco di Paolo Ruffini a Colorado su Italia 1, si tratta della prima ...

Amici 18 prima puntata - Lorella Boccia : “Sono agitata” : Lorella Boccia emozionata alla prima puntata di Amici di Maria De Filippi Oggi è iniziato ufficialmente Amici 18 con la prima puntata del daytime in onda sul canale del digitale terrestre Real Time. Alla conduzione c’erano Paolo Ciavarro, Marcello Sacchetta e, dulcis in fundo, la new entry Lorella Boccia, la quale ha mostrato di essere assai emozionata. Difatti la ragazza, una volta entrata in studio per parlare con gli aspiranti ...

Lorella Boccia di Amici - ancora nessun figlio : Bebè in arrivo ad Amici? E chi lo sa… Diciamo che i presupposti ci sono… Intanto capiamo di chi stiamo parlando. Beh, di chi se non della bella Lorella Boccia, ballerina del talent di Maria De Filippi e ora anche conduttrice del daytime? Lorella, che ha iniziato la sua carriera da ballerina proprio grazie alla partecipazione ad Amici, è ormai amatissima e seguitissima dal pubblico che la venera praticamente. Bella, brava, dotata, spigliata, è ...

Lorella Boccia presto mamma? Le parole della ballerina e la richiesta a Maria : Lorella Boccia pronta a diventare mamma? La nuova conduttrice del daytime di Amici intende aspettare Lorella Boccia sta vivendo un periodo della sua vita molto importante. Al momento è la nuova conduttrice del daytime di Amici di Maria De Filippi, programma in cui si è fatta conoscere al pubblico italiano. La sua passione per la […] L'articolo Lorella Boccia presto mamma? Le parole della ballerina e la richiesta a Maria proviene da Gossip ...

Amici 18 anticipazioni : le rivelazioni di Lorella Boccia e Paolo Ciavarro - : Ufficiale ormai il forfait di Stefano De Martino, il quale dopo aver fatto brillantemente l'inviato dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, adesso pare abbia intenzione di buttarsi nel mondo del ...

Amici 18 anticipazioni : le rivelazioni di Lorella Boccia e Paolo Ciavarro : Lorella Boccia, Paolo Ciavarro parlano delle novità di Amici 18 Tra pochissime settimane tornerà il classico daytime di Amici 18 su Real Time. E a Novembre ci sarà la consueta puntata speciale del Sabato su Canale 5 condotto nientepopodimeno che da Maria De Filippi. Ma chi condurrà il daytime in onda su Real Time? Se nelle settimane scorse molti rumor circolati sui social hanno parlato di una conduzione in solitaria da parte di Lorella Boccia, ...

Lorella Boccia non più ballerina : ecco il suo nuovo ruolo ad Amici 18 : Tante sorprese in vista per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi . La prima novità riguarda Lorella Boccia , che vestirà una nuova veste nel noto reality show di 'Queen Mary''. LEGGI ANCHE - ...

Lorella Boccia torna ad Amici - ma non da ballerina - : ecco il suo nuovo ruolo : Tante sorprese in vista per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. La prima novità riguarda Lorella Boccia, che vestirà una nuova veste nel noto reality show di 'Queen Mary''. LEGGI ANCHE - ->...