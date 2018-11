Le borse hanno voglia di rialzo | riusciranno a soddisfarla?

Le elezioni Usa hanno scatenato le borse : Wall Street alle stelle : In occasione del collocamento del Bot a 12 mesi di lunedì prossimo 12 novembre, il ministero dell'Economia metterà a disposizione degli investitori 5,5 miliardi di euro, lo stesso quantitativo in ...

Ma che fine hanno fatto quelle borse di studio "promesse" da Cottarelli? : Tra spending review e i 6.500 euro per ogni ospitata da Fabio Fazio. Carlo Cottarelli rimane personaggio chiacchierato in questa fase della vita politica italiana. L'"ex" premier per una notte - chiamato al colle da Sergio Mattarella - continua a puntare il dito contro le ricette economiche del governo gialloverde. Ma c"è qualcosa che l'ormai ospite fisso di Che tempo che fa deve spiegare e che ha a che fare con l"Osservatorio dei conti pubblici ...