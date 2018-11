Dolori allo stomaco lancinanti | nella sua pancia i medici trovano questo

caffeinamagazine

(Di giovedì 15 novembre 2018) Ierano sempre più forti. Peggioravano con il passare dei giorni e non ne volevano sapere di passare. Nessun rimedio sembrava funzionare: né i farmici, né tanto meno i rimedi della nonna. Fino a quando non si è scoperta il motivo. Colpa di una dieta piuttosto controversa: mangiava braccialetti, spille, bulloni, chiodi. Insomma, tutto ciò che fosse metallico. Il suoera pieno di oggetti estranei, circa un chilo e mezzo di cianfrusaglie metalliche che avevano riempito la, fino a indurirla. La vicenda si è svolta ad Ahmedabad, in India. Come riporta il Mirror, Sangita,il nome della donna, è stata trovata mentre vagava in strada senza una meta. A quel punto è stata portata in ospedale dove ha iniziato ad accusare. E lì la scoperta choc. Dalla radiografia è emerso l’incredibile: Sangita avrebbe mangiato perfino una collana ...