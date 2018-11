Di nuovo in piedi il Samsung Galaxy S7 con aggiornamento XXU3ERJE di novembre? Primi

optimaitalia

: Di nuovo in piedi il #SamsungGalaxyS7 con aggiornamento XXU3ERJE di novembre? Primi dettagli - OptiMagazine : Di nuovo in piedi il #SamsungGalaxyS7 con aggiornamento XXU3ERJE di novembre? Primi dettagli - canemagiko : mi sono svegliato nel cuore della notte senza una ragione apparente e quando mi sono addormentato di nuovo ho fatto… - raffaellacarlot : A due settimane dal disastro, il Veneto è di nuovo in piedi -

(Di giovedì 15 novembre 2018) I possessori di unS7 ma pure di unS7 Edge non devono disperare. L'diper il loro device è in prima distribuzione in Europa e potrebbe porre rimedio a qualche malefatta di troppo imputabile al pacchetto di ottobre, pure esaminato nei giorni scorsi dalla nostra redazione. Quali sono idettagli della release software attesa ad ore o al massimo a giorni?Stiamo parlando del firmware G930Fpensato per ilS7 ma non tarderà pure il rilascio gemello sviluppato per la varianteS7 Edge. La corrispettiva data build dell'update che vede la sua prima distribuzione (come sempre per l'Europa) nei Paesi Bassi è recentissima, ossia del giorno 11e naturalmente si basa sempre sul sistema operativo Android 8.0 Oreo (e non di certo Android 9 Pie).Nelle note degli sviluppatori, in riferimento proprio ...