Da Togliatti a Salvini | quando il politico va in curva e insulta Higuain

(Di giovedì 15 novembre 2018) RUTELLIANDREOTTIBERLUSCONIMARONIAPPENDINOD'ALEMABOSCHIVELTRONIRENZIMELONICASINIQuestione di fede. Politica, calcistica. La prima è variabile, la seconda resta per tutta la vita, perché visto che si parla di cose serie gli equilibrismi qui non sono concessi. Politici che tifano, il Parlamento che diventa laSud. Cronaca di queste ore: capita che un Ministro degli Interni (Matteo) entri a gamba tesa su un centravanti (Gonzalo, detto il Pipita) colpevole di aver sbagliato un rigore e di essersi fatto espellere durante il big match Milan-Juventus. All’attacco ci va. «Mi sono vergognato». Di, si intende. Urge spiegazione: «Un professionista come lui non può andare faccia a faccia contro l’arbitro. Sono milanista ed ero allo stadio con mio figlio, il nostro centravanti è pagato milioni anche per controllarsi. Due giornate di ...