Turchia | cantante tedesca condannata a 6 anni | ‘Associazione terroristica con il Pkk’

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Associazionecon il Pkk curdo. E’ l’accusa con cui un tribunale di Edirne, nellanordoccidentale, ha condannato a 6e 3 mesi di prigione ladi origini turche Saide Inac, meglio nota con il nome d’arte Hozan Cane. La musicista, che durante il processo aveva respinto le accuse e il cui avvocato ha annunciato la volontà di ricorrere in appello, era stata arrestata a Edirne, nel nord-ovest del Paese, durante la campagna elettorale per il voto del 24 giugno a bordo di un bus del partito filo-curdo Hdp. Il ministero degli Esteri di Berlino ha spiegato di essere in contatto con le autorità turche sul caso e di aver fornito assistenza consolare alla donna. Secondo la sua famiglia, l’accusa si è basata su fotografie che la mostrano con combattenti delle Ypg, milizia curdo siriana che Ankara considera una propaggine in Siria del Partito dei ...