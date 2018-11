Manovra | lettera dell’Italia non convince | Olanda e Austria chiedono procedura

Manovra - Ue dura dopo la lettera : "Italia rispetti le regole" : MILANO - La lettera di risposta del governo italiano alla Commissione europea sui nostri conti pubblici non placa gli animi europei. 'Quando si è nella famiglia dell'eurozona, bisogna rispettare ...

Cosa c’è scritto nella lettera inviata dall’Italia all’Ue sulla Manovra : Il ministro Giovanni Tria. (Roberto Monaldo / LaPresse) I saldi della manovra non si toccano, ma il debito pubblico calerà grazie alle privatizzazioni. Come anticipato, la lettera con cui il governo italiano ha risposto nella notte alle perplessità manifestate dalla Commissione europea sulla Legge di Bilancio non presenta alcun passo indietro rispetto alle stime di crescita del Pil e a quelle relative alla decisione di portare il rapporto ...