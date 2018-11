MAFIE SU SCOMMESSE ONLINE Ultime notizie | un miliardo di euro confiscato | 68 arresti in

MAFIE su scommesse online : 68 arresti/ Ultime notizie - sequestrati beni per oltre un miliardo di euro - IlSussidiario.net : Mafie su scommesse online : 68 arresti . Ultime notizie , sequestrati beni per oltre un miliardo di euro a diversi clan della malavita

MAFIE - si spartivano il mercato delle scommesse online : 68 arresti : Le Mafie si sono spartite e controllavano il lucrosissimo mercato della raccolta illecita delle scommesse on line su eventi sportivi e non. È quanto emerso al termine di tre diverse indagini delle ...

MAFIE su scommesse online : 68 arresti - volume di affari per 4 - 5 mld - : Tre diverse indagini hanno portato all'arresto di 68 persone della criminalità organizzata pugliese, reggina e catanese. Sequestro di beni in Italia e all'estero per oltre un miliardo di euro

MAFIE e scommesse on-line : 68 arresti : 7.25 Tre diverse indagini delle procure di Bari, Reggio Calabria e Catania, con il coordinamento della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,hanno accertato come le Mafie si siano spartite il mercato delle scommesse on-line. Arrestate 68 persone e sequestrati beni in Italia e all'estero per oltre un mld. Gli investigatori di GdF, Polizia e Carabinieri hanno fatto luce su un giro di scommesse per oltre 4,5 mld. Gli arrestati sono tutti ...