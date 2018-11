Legge di bilancio | cosa c’è nella lettera del governo Conte alla UE

Scuola - Legge di Bilancio 2019 : ecco tutte le priorità - infanzia e Sud col circoletto rosso : I parlamentari di Movimento 5 Stelle e Lega delle Commissioni di Camera e Senato si sono riuniti per stabilire le priorità del comparto Scuola da inserire nella Legge di Bilancio 2019. E’ evidente e risaputo che le risorse sono quelle che sono e che, di conseguenza, bisognerà agire in maniera oculata, tenendo presente che le esigenze sono tante. Come sottolineato da un articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano economico ...

Coni - Giancarlo Giorgetti annuncia : “La riforma sarà inserita nella Legge di bilancio” : “La riforma del Coni sarà inserita nella legge di bilancio e approvata entro la fine dell’anno”. Questo l’annuncio di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, riportato in anteprima da Prima Online. In queste ore ci sarà proprio un incontro con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, per formalizzare la questione. Nelle anticipazioni riportate sempre da Prima Online, si parla di provvedimenti per il ...

Coni : Giorgetti - riforma in Legge Bilancio : Il "pacchetto sportivo" nella Legge di Bilancio comprendera' anche il capitolo grandi eventi e il bonus Sport, "una grandissima misura" per il sottosegretario Giogetti, che precisa: "Il bonus ...

Di Maio orgoglioso di quanto fatto in 5 mesi : 'sprechi - vitalizi - airforce - scorte - Legge di bilancio - pensione di cittadinanza…' : Di Maio a Non è l'arena conferma di non avere dubbi sul patto di governo firmato e sugli obiettivi prefissati, elenca alcuni dei punti che è riuscito a raggiungere in collaborazione con Salvini. 12 ...

Legge di Bilancio - Istat : “Dal reddito di cittadinanza impatto tra 0 - 2 e 0 - 3 del pil. Nel 2018 +1 - 2%? Serve +0 - 4 nel trimestre” : Il reddito di cittadinanza, se corrisponderà “a un aumento dei trasferimenti pubblici pari a circa 9 miliardi”, avrà un impatto dello 0,2% sul pil. È questo la simulazione fornita dall’Istat nella relazione presentata alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, durante l’audizione sulla Legge di Bilancio. “Sotto l’ipotesi che il reddito di cittadinanza corrisponda a un aumento dei trasferimenti pubblici pari a ...

Scomparso il bonus bebè dalla Legge di Bilancio. Ma il ministro Fontana assicura : "Ci sarà - e sarà migliorativo" : "Sul cosiddetto bonus bebè è in predisposizione un emendamento governativo. Il precedente governo l'aveva prevista come misura a termine, destinata a cessare alla fine di quest'anno. La misura ha richiesto una più attenta verifica sulla sua operatività ed efficacia, all'esito della quale si è deciso di presentare, sin dalla Camera, un emendamento governativo che miri a tenere conto, e a superare, talune ...

Scuola - Legge di Bilancio 2019 : in arrivo raffica di emendamenti - ecco quali : La Legge di Bilancio 2019 è in dirittura d’arrivo. Il testo è approdato in Parlamento e nei prossimi giorni si passerà alla presentazione degli emendamenti: la manovra finanziaria, in ogni caso, dovrà essere approvata entro fine anno. Anche per quanto riguarda l’argomento Scuola, come per altre questioni, è prevista una raffica di emendamenti, soprattutto dalle forze politiche dell’opposizione. Anche il sindacato Anief, come ...

Immigrati - nella Legge di bilancio la tassa sui trasferimenti di denaro : denaro guadagnato in Italia, sul quale peraltro pagano le tasse, che finisce in altri Paesi, anzichè nella nostra economia. Questo il principio che guida l' emendamento presentato oggi dalla Lega ...

Legge di bilancio - Ue : deficit e interessi più alti non fanno scendere alto rapporto debito-Pil : "A seguito di una crescita solida crescita nel 2017, l'economia italiana ha rallentato nella prima metà di quest'anno a causa dell'indebolimento delle esportazioni e della produzione industriale". E' quanto emerge dalla pubblicazione delle Previsioni ...

Legge di bilancio - il governo conferma i bonus casa anche per il 2019 : Fino al 31 dicembre 2019 i contribuenti che hanno intenzione di svolgere lavori in casa potranno usufruire di detrazioni fino al 50% della spesa totale. Con la Legge di bilancio del 2019 infatti sono stati confermati i bonus casa per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie, l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, il risparmio energetico e la riqualifica delle aree verdi.Continua a Leggere

Legge di bilancio 2019 : che fine ha fatto? : La Legge di bilancio 2019 sta girando tra i palazzi della politica italiana, proprio mentre l’Europa minaccia di avviare una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia e tutto l’impianto della Manovra fa discutere. Assistenzialista per le opposizioni, inaccettabile dal punto di vista dell’eccessivo Deficit per la Commissione europea, che chiede ancora di correggere quel 2.4 per cento di rapporto Deficit/Pil, che rischia di accompagnare lo ...

Pensioni e Legge di bilancio : nuove critiche su Quota 100 - via libera a opzione donna : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 6 novembre 2018 vedono arrivare nuovi commenti e proiezioni in merito al pensionamento anticipato tramite la Quota 100 [VIDEO]. In particolare, si segnala una possibile perdita rispetto all'assegno ordinario che va dal 5% al 20%. Nel frattempo arriva anche un nuovo annuncio dal Governo rispetto all'avvio della proroga opzione donna. Una misura sulla quale dal CODS Comitato opzione donna Social si ...

Legge di bilancio - stallo Italia-Ue. Tria : “Qualche disaccordo - dialogo continua”. Moscovici : “Aspettiamo manovra rivista” : Lo scontro tra Italia e commissione Ue sulla Legge di bilancio continua. E la scena vista stamattina ai margini dell’Ecofin a Bruxelles è la stessa di lunedì dopo l’Eurogruppo. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, aveva chiarito al termine dell’incontro con i suoi colleghi europei che “la manovra non cambia“. Ma a rimanere identica è anche la posizione del commissario Ue agli affari economici, Pierre ...